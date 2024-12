Bordighera: le bollette di conguaglio delle utenze idriche saranno recapitate ai Cittadini dall'ultima settimana di dicembre

Come anticipato nel corso del Consiglio Comunale del 13 dicembre, i vertici di Rivieracqua hanno reso noto all'Amministrazione di Bordighera che le bollette di conguaglio delle utenze idriche saranno recapitate ai Cittadini dall'ultima settimana di dicembre. I conteggi si riferiscono ai consumi da luglio 2022 a ottobre 2024 sulla base della tariffa unica comprensoriale stabilita con decreto dal Commissario ad Acta. In considerazione dell'aumento esponenziale delle bollette, come per gli altri Comuni è stata prevista la possibilità di rateizzare gli importi.

Il Comune di Bordighera ha consegnato gli impianti a Rivieracqua a seguito dell'ordinanza emessa dall'ex Commissario ad Acta dell'Ato idrico Imperiese Dottoressa Checcucci. Tale ordinanza è stata a suo tempo impugnata dinanzi al TAR ed è ancora in attesa di giudizio. Nel corso degli anni le Amministrazioni che si sono succedute a Bordighera hanno sempre difeso il patrimonio idrico integrato cittadino, sostenendo con forza la necessità di continuare una gestione comunale diretta che ha sempre mantenuto una tariffa tra le più basse in Italia.