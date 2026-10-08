Sanremo, approvato dalla Giunta il Bilancio consolidato 2025: patrimonio netto da 431 milioni e utile di 8.798 euro

E' stato approvato dall'amministrazione comunale lo schema del Bilancio consolidato del Gruppo Comune di Sanremo relativo all'esercizio 2025, documento che mette insieme i dati economici, patrimoniali e finanziari dell'ente e delle società e organismi che rientrano nel perimetro di consolidamento. La proposta di deliberazione, numero 323 del 6 ottobre 2026, è stata predisposta dal Settore Servizi Finanziari e prevede ora la trasmissione dello schema all'Organo di revisione dell'Ente e, successivamente, la sottoposizione all'approvazione del Consiglio Comunale. Il bilancio consolidato ha l'obiettivo di rappresentare in modo unitario la situazione complessiva del "gruppo amministrazione pubblica" riconducibile al Comune.

Nel perimetro individuato dall'amministrazione rientrano Amaie Srl, Amaie Energia & Servizi Srl, Casinò Spa, Liguria Digitale Spa, Consorzio Energia Liguria, Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e Consorzio Forestale Monte Bignone. La delibera ricorda che l'individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e delle società da consolidare era già stata effettuata con una precedente deliberazione della Giunta, la numero 130 del 15 luglio 2026. Per la predisposizione del documento sono stati acquisiti i bilanci dell'esercizio 2025 delle società interessate, approvati dai rispettivi organi competenti. 1 Bro 5

Il bilancio consolidato, come evidenziato nella proposta, consente di superare la lettura separata dei singoli bilanci e di offrire una rappresentazione complessiva delle attività riconducibili al Comune. Tra le finalità indicate figurano proprio la possibilità di colmare le carenze informative e valutative dei bilanci dei singoli enti, fornendo una visione complessiva delle scelte di indirizzo, programmazione e controllo. Il documento permette inoltre di avere un quadro unitario delle consistenze patrimoniali e finanziarie del gruppo e del relativo risultato economico. Per la redazione del Bilancio consolidato 2025 il Comune si è avvalso anche di un servizio di supporto tecnico specialistico affidato allo Studio Delfino & Partners, nell'ambito dell'incarico relativo agli esercizi 2024, 2025 e 2026. 1

I numeri riportati nella delibera restituiscono una fotografia complessiva di dimensioni significative. Il totale dell'attivo del Gruppo Comune di Sanremo raggiunge 606.867.066 euro, mentre il patrimonio netto si attesta a 431.193.429 euro. Di questo, 434.233.076 euro risultano di pertinenza del gruppo, mentre la quota di pertinenza di terzi è indicata in -3.039.647 euro. Tra le principali voci dell'attivo figurano 415.412.025 euro di immobilizzazioni materiali, 21.746.212 euro di immobilizzazioni immateriali e 19.498.968 euro di immobilizzazioni finanziarie, per un totale delle immobilizzazioni pari a 456.657.205 euro.

Sul fronte delle disponibilità, il bilancio consolidato indica 74.803.905 euro di disponibilità liquide, mentre i crediti ammontano a 69.117.582 euro e le rimanenze a 433.761 euro. Nel passivo, oltre al patrimonio netto, vengono indicati 121.087.075 euro di debiti, 7.504.887 euro di fondi per rischi e oneri, 3.788.608 euro di trattamento di fine rapporto e 43.293.068 euro di ratei e risconti passivi. Il quadro complessivo porta, come detto, a un totale del passivo di 606.867.066 euro, in equilibrio con il totale dell'attivo. I dati sono contenuti nella tabella dello Stato patrimoniale consolidato riportata a pagina 5 della deliberazione. 1 Bro 5

Anche il conto economico consolidato fotografa l'attività complessiva del gruppo. I componenti positivi della gestione ammontano a 184.229.724 euro, mentre quelli negativi raggiungono 175.748.839 euro. Ne deriva un risultato della gestione operativa positivo per 8.480.885 euro. Il documento indica poi proventi e oneri finanziari per -459.069 euro, rettifiche di valore di attività finanziarie per 254.023 euro e proventi e oneri straordinari per -2.867.702 euro. Dopo le imposte sul reddito, pari a 5.399.338 euro, il risultato di esercizio consolidato è pari a 8.798 euro.

La Giunta ha quindi approvato lo schema composto dallo Stato patrimoniale e Conto economico consolidato, dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, comprensiva dei criteri di valutazione applicati dal Gruppo Comune di Sanremo, delle scritture di pre-consolidamento e rettifica e del confronto tra i bilanci consolidati. Il provvedimento richiama anche i principali atti di programmazione e bilancio già approvati nel corso del 2025 e del 2026, compresi il Documento unico di programmazione 2026-2028, il Bilancio di previsione 2026-2028, il rendiconto di gestione 2025 e le successive variazioni di bilancio.

Ora l'iter proseguirà con il coinvolgimento dell'Organo di revisione e con il successivo passaggio in Consiglio Comunale, chiamato ad approvare il Bilancio consolidato del Gruppo Comune di Sanremo per l'esercizio 2025, insieme alla relazione dell'Organo dei revisori dei conti. Il provvedimento, dunque, avvia formalmente la fase conclusiva dell'approvazione del documento contabile che restituisce la fotografia economica e patrimoniale complessiva dell'amministrazione comunale e delle realtà che fanno parte del suo gruppo pubblico.