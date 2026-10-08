Vallecrosia al Mare, gestione del parcheggio 'Molinari': Amministrazione Perri al lavoro per garantire la continuità del servizio

Nell’ambito delle attività di controllo e gestione del territorio, l’Amministrazione comunale di Vallecrosia al Mare ha, fin dal suo insediamento, avviato una rilevazione delle aree di sosta presenti in città al fine di migliorare la gestione dei parcheggi, nel rispetto degli impegni assunti dal Comune e, in particolare, dalla precedente Amministrazione, con il contratto sottoscritto nel 2022, per venire incontro alle esigenze dei cittadini, residenti e non, dei commercianti e dei turisti.

In tale contesto, da tempo è stata posta particolare attenzione alla gestione del parcheggio 'Molinari', attraverso una serie di incontri con il soggetto gestore dell’opera, al quale sono state consegnate le aree ricomprese nel perimetro del parcheggio e, in via provvisoria, le aree di sosta esterne previste dal contratto. Come noto, la gestione delle zone blu esterne al parcheggio è stata oggetto di critiche da parte della cittadinanza. Per questo, il Comune stava verificando con il soggetto gestore la corretta applicazione degli impegni contrattuali relativi alle aree di sosta esterne.

Nei giorni scorsi, mentre questo confronto era in corso, l’Amministrazione comunale ha ricevuto, con rammarico e con preoccupazione per i cittadini, la comunicazione con cui il soggetto gestore ha manifestato l’intenzione di recedere dal contratto a decorrere dal 30 novembre prossimo. L’Amministrazione, con il supporto degli uffici, ha esaminato la comunicazione e ritiene che non sia conforme agli impegni assunti dalla società con il contratto. Gli uffici stanno formalmente rappresentando al gestore tale posizione e il Comune assumerà ogni iniziativa necessaria a tutela dei cittadini e dell’Ente.

Il parcheggio e le aree di sosta sono regolarmente in funzione. "Stiamo lavorando per trovare una soluzione rapida ed equilibrata che tuteli prima di tutto i cittadini e la città" - dichiara il sindaco Fabio Perri - "Il nostro obiettivo è garantire la piena fruibilità di un’area di parcheggio fondamentale in una zona strategica. Aggiorneremo la cittadinanza non appena possibile su ogni ulteriore sviluppo".