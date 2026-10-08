Chiara Cerri raccoglie il testimone di Conio: sarà lei la candidata del centrodestra alle Comunali 2027

Il padre, Claudio Cerri, è stato sindaco di Taggia a cavallo tra gli anni '80 e '90, sul finire della Prima Repubblica segnata dallo strapotere Dc, sotto le cui insegne era stato eletto. E ora la figlia Chiara punta a prenderne il testimone in una famiglia "storica" per quel territorio, fra imprenditoria e sport. Mario Conio ha scelto di farsi da parte, rinunciando alla possibilità del terzo mandato, spalancandole la porta della candidatura alla poltrona più ambita per le amministrative 2027, alla guida dello schieramento civico di centrodestra che dal 2017 governa il Comune dalle due anime (Taggia, cuore antico ai piedi della Valle Argentina, e Arma, propaggine moderna votata al turismo balneare). Ma non sarà la sua "custode", come premesso al momento dell'investitura, intenzionata a giocare le carte dell'esperienza accumulata finora tra ruoli comunali (prima assessore, poi consigliere) e in Regione per aprire nuove prospettive allungando le traiettorie di un gruppo consolidato.

I Cerri sono un nome a Taggia/Arma: hanno segnato un'epoca gestendo per decenni le sale cinematografiche della zona (ce n'era pure una all'aperto, il Giardino), spingendosi anche verso località limitrofe. Poi, con la crisi degli incassi al botteghino, sono state chiuse una dopo l'altra e trasformate in condòmini. L'ultimo baluardo è caduto nel 2010, con la fine del Capitol in via Queirolo, per mezzo secolo simbolo più nobile della "casata". Claudio ha accettato di scendere nell'agone politico nel 1988, diventando sindaco in quota Dc, salvo poi tornare stabilmente nel suo alveo imprenditoriale alla fine del mandato, nel giugno 1993. Attività portata avanti con i fratelli Armando e Sandro, conosciuti anche per la passione calcistica: entrambi hanno militato nella vecchia Argentina Arma, alla quale erano molto legati. Il secondo, in particolare, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo è stato a lungo allenatore nel settore giovanile. Gente discreta, seria, rispettosa e rispettata.

Chiara Cerri, 48 anni, ha ormai affiancato all'attività professionale da avvocato (con studio a Sanremo) l'impegno politico-amministrativo: nel 2017 l'elezione in Comune, a sostegno di Conio, che la nomina vicesindaco con deleghe a sviluppo economico e produttivo, finanziamenti, partenariato, aggiungendo in seguito il bilancio. Poi, nel 2020, lo sbarco in Regione e due anni dopo la rielezione nella sua città, questa volta come consigliere e capogruppo di maggioranza. Nel 2024 riconquista il seggio nell'assemblea regionale subentrando a Marco Scajola, campione di preferenze, dimissionario per tornare in giunta da veterano. E adesso la nuova sfida: diventare la prima donna sindaco di Taggia. Con la benedizione dello stesso Scajola, sorta di padrino politico che ha seguito nel rientro in Forza Italia dopo l'esperienza comune legata al movimento Cambiamo, creato da Giovanni Toti negli anni alla guida della Liguria.

L'attende una lunga campagna elettorale, con l'attuale opposizione agguerrita e alla ricerca di figure forti da contrapporre alla sua candidatura. I macro temi su cui confrontarsi non mancano: dalla questione rifiuti (biodigestore) ai divieti di balneazione che hanno condizionato la stagione estiva (e, insieme, il nodo da sciogliere delle concessioni per le spiagge), dal mega progetto dell'ospedale unico provinciale nella piana tra Levà e torrente Argentina che stenta a decollare all'ex cantiere Millenium da portare al traguardo dopo tanti anni, con il nuovo piano di riqualificazione urbana.