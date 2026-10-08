Via Giovanni Borea, abbattimento dei pini all’ospedale: dal 19 al 24 ottobre modifiche alla viabilità

Cambia temporaneamente la viabilità in via Borea, a Sanremo, in occasione di un intervento previsto nell’area dell’ospedale Borea. Il provvedimento nasce dalla richiesta presentata da ASL 1 Imperiese per l’abbattimento di alcuni pini ubicati all’interno della viabilità dell’Ospedale Borea che, da tempo provocano gravi danni all'asfalto con grossi rischi per chi transita, soprattutto per i mezzi a due ruote. L’Amministrazione ha ritenuto necessario intervenire sulla disciplina della circolazione per garantire l’incolumità delle persone, la sicurezza stradale e la disponibilità delle aree interessate dai lavori.

Le modifiche entreranno in vigore dalle 8 di lunedì 19 ottobre e resteranno valide sino alle 19 di sabato 24. Il tratto interessato è quello di via Borea compreso tra il civico 68 e il civico 129, dove sarà necessario adottare una disciplina provvisoria della circolazione. L’ordinanza prevede innanzitutto il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per i veicoli presenti nell’area interessata dall’intervento. Una misura necessaria per mantenere libero lo spazio e permettere agli operatori di lavorare in condizioni di sicurezza. Nel tratto interessato dai lavori sarà inoltre istituito il senso unico alternato, regolato attraverso un impianto semaforico oppure mediante la presenza di movieri. La circolazione potrà quindi procedere nelle due direzioni, ma alternativamente, secondo le indicazioni della segnaletica e degli addetti incaricati di gestire il traffico. L’obiettivo è consentire lo svolgimento dell’intervento mantenendo comunque attivo il collegamento viario lungo via Borea. La modifica sarà temporanea e resterà in vigore esclusivamente per il periodo indicato nell’ordinanza comunale.

Particolare attenzione viene quindi richiesta agli automobilisti che transiteranno nella zona durante i giorni dei lavori. La segnaletica provvisoria sarà posizionata sul posto per rendere note le disposizioni e indicare agli utenti della strada le modifiche alla normale disciplina della circolazione. Oltre ai segnali mobili, potranno essere impartite direttamente dagli agenti preposti alla disciplina del traffico le indicazioni necessarie per garantire il regolare svolgimento della circolazione. Gli automobilisti saranno pertanto chiamati a prestare attenzione e a rispettare le indicazioni presenti lungo il tratto interessato.

L’intervento si inserisce dunque nelle attività necessarie per permettere l’abbattimento dei pini presenti nell’area della viabilità dell’ospedale Borea, con una conseguente modifica temporanea della circolazione nella zona.