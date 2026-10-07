Zonta Club Sanremo e Ventimiglia insieme per il sociale: consegnata una lavagna interattiva allo Spazio 099

Nuova iniziativa di solidarietà e supporto alle realtà sociali del territorio da parte dello Zonta Club. La presidente dello Zonta Club di Sanremo, Susanna Vivaldi, e la presidente dello Zonta Club di Ventimiglia, Elena Monasterolo, si sono ritrovate per consegnare ufficialmente la targa commemorativa legata alla donazione di una lavagna interattiva destinata allo Spazio 099.

La donazione dello strumento tecnologico intende arricchire l'offerta didattica e ricreativa del centro, consolidandone il ruolo di riferimento per la comunità e per le famiglie della zona.

Un punto di riferimento per l'infanzia nel Ponente

Lo Spazio 099 si conferma una realtà particolarmente dinamica e attiva nel tessuto sociale locale. Nel corso degli ultimi mesi, la struttura ha registrato la presenza di ben 385 bambini, i quali hanno potuto frequentare e fruire quotidianamente di ambienti e attività appositamente progettati per favorire la crescita, la condivisione e l'apprendimento in un contesto sicuro e stimolante.