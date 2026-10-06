Sanremo, il teatro pieno per “Tra cuore e ragione”: la salute mentale va in scena al Casinò (Foto e video)

Un teatro del Casinò quasi tutto esaurito, un palco trasformato in uno spazio di racconto e un pubblico chiamato a confrontarsi con emozioni, fragilità e relazioni. È andato in scena a Sanremo "Tra cuore e ragione – Talk show che esplora il mondo delle emozioni", spettacolo conclusivo del percorso di teatroterapia realizzato dai Centri di Salute Mentale di Sanremo, Bordighera e Imperia.

A salire sul palco sono stati gli ospiti e gli operatori dei servizi di Salute Mentale di ATS Liguria – Area 1, protagonisti di un progetto che nel corso dell'anno ha utilizzato il teatro come strumento di espressione e riabilitazione. Una serata che ha assunto un significato particolare anche in vista del 10 ottobre, Giornata mondiale della salute mentale.

"Questo è il compimento di un viaggio straordinario, di persone che hanno trasformato la loro vulnerabilità in espressione artistica", ha spiegato la regista introducendo lo spettacolo. "Il teatro accoglie senza giudizio e quello che si vedrà è frutto di questo".

La formula scelta è stata quella del talk show, attraverso il quale i partecipanti hanno affrontato il tema delle emozioni partendo dalle proprie esperienze. Il copione è nato proprio durante il laboratorio, tra esercizi di respirazione e rilassamento, improvvisazione, mimica, giochi teatrali e momenti di confronto. Un lavoro progressivo che ha portato le esperienze raccolte nel gruppo a trasformarsi in una rappresentazione destinata al pubblico.

Il progetto rientra nelle attività del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, diretto dal dottor Marco Mollica, mentre il laboratorio è stato curato dalla dottoressa Michela Moccafiche, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica.

E proprio Mollica ha sottolineato il valore dell'iniziativa, ricordando le difficoltà e la necessità di garantire un'assistenza adeguata sul territorio. "Il titolo di quest'opera porta tanto da pensare – ha detto –. Da quando sono arrivato in provincia di Imperia ci siamo trovati a dover affrontare il tema di garantire l'assistenza adeguata. Per la serata di oggi ringrazio tutti coloro che hanno contribuito, per un tema importante come la salute mentale".

A colpire è stata anche la risposta del pubblico. Il Teatro del Casinò si è riempito, confermando l'interesse per un tema che spesso resta confinato all'ambito sanitario e che, invece, la serata ha portato al centro della vita cittadina.

"È una grande emozione vedere l'intero teatro pieno, a dimostrazione di come il tema della salute mentale sia importante per tutti noi - ha osservato il dottor Federico Fortugno - Se vogliamo favorire questa battaglia non possiamo dimenticare di avere davanti un obiettivo ambizioso. Con questo riusciamo a mostrare anche tanto dei ragazzi, visto che dalle loro emozioni parte lo spettacolo".

Sul tema della partecipazione della comunità è intervenuto anche il vicesindaco di Sanremo Fulvio Fellegara. "La salute mentale non è un tema individuale ma riguarda tutta la comunità", ha sottolineato, evidenziando il ruolo delle associazioni e delle realtà del territorio.

Il cuore del progetto è stato infatti il lavoro collettivo. Nel corso degli incontri, il gruppo ha rappresentato uno spazio nel quale riconoscersi nelle esperienze degli altri, imparare a leggere le proprie emozioni e sperimentare nuove modalità di relazione. Il teatro è diventato così non soltanto il luogo della rappresentazione, ma anche lo strumento attraverso cui uscire dall'isolamento e trovare nuove forme di comunicazione.

"Tra cuore e ragione" ha quindi chiuso un percorso durato un anno, ma sul palco del Casinò non è andato in scena semplicemente uno spettacolo. È stata la restituzione pubblica di un'esperienza nella quale la fragilità è diventata racconto e la creatività uno strumento per dare voce a ciò che spesso è difficile esprimere.

L'iniziativa è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Sanremo e la collaborazione di ALFAPP e dell'associazione Gli Amici di Colombo. Alla serata erano presenti, tra gli altri, il direttore Marco Mollica, il dottor Federico Fortugno, i coordinatori dei Centri di Salute Mentale e rappresentanti dell'amministrazione comunale.