Ventimiglia, 330 mila euro per 26 minori stranieri non accompagnati: confermata l'accoglienza nelle strutture

Il Comune di Ventimiglia ha impegnato complessivamente 330.708,95 euro per garantire la prosecuzione dell'accoglienza residenziale di 26 minori stranieri non accompagnati, compresi alcuni neomaggiorenni inseriti in percorsi amministrativi di tutela. La decisione prende le mosse dalla necessità dell'ente di assicurare protezione e sostegno ai minori privi di figure adulte di riferimento, anche quando la collocazione in struttura sia stata disposta dall'Autorità Giudiziaria.

La determina del comune ricorda come il fenomeno migratorio rappresenti da anni una presenza costante sul territorio di Ventimiglia, con periodi caratterizzati da flussi più o meno intensi. I Servizi Sociali ricevono dalle Forze dell'Ordine segnalazioni relative alla presenza di minori stranieri non accompagnati e, quando necessario, devono provvedere alla loro messa in sicurezza e collocazione. In particolare, il Comune evidenzia la necessità di individuare strutture disponibili anche nelle situazioni di estrema emergenza, in attesa del trasferimento nella rete ordinaria del SAI, il Sistema di Accoglienza e Integrazione. L'esaurimento dei posti disponibili nella rete SAI ha reso necessario il ricorso a comunità residenziali che hanno dato immediata disponibilità all'accoglienza.

L'amministrazione sottolinea inoltre l'importanza di garantire continuità ai progetti individuali già avviati, evitando trasferimenti che potrebbero interrompere percorsi educativi, relazionali e di accompagnamento. Per questo la determina dispone la prosecuzione delle collocazioni presso le strutture nelle quali i minori sono attualmente inseriti, comprese quelle dedicate ai neomaggiorenni in prosieguo amministrativo e, più in generale, ai nuclei familiari con minori. L'obiettivo indicato nell'atto è quello di favorire la costruzione di relazioni e percorsi di vita "dignitosi e tutelati", assicurando nel contempo il rispetto degli obblighi di tutela posti in capo all'ente locale.

Sul fronte economico, la somma complessiva di 330.708,95 euro è stata suddivisa su due principali capitoli del bilancio comunale 2026/2028. 227.017,25 euro vengono imputati al capitolo relativo al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in strutture, mentre 103.691,70 euro riguardano le rette di ricovero dei minori in istituto. Si tratta, precisa la determina, di una spesa obbligatoria per l'ente, necessaria a garantire la prosecuzione dell'ospitalità nelle strutture individuate. L'atto prevede inoltre il disimpegno di 1.890 euro da una precedente voce di bilancio.

Per i minori stranieri non accompagnati, il Ministero dovrebbe rimborsare ai Comuni fino a 100 euro al giorno, sulla base delle disposizioni previste dal decreto ministeriale del 18 novembre 2019. Nel frattempo, tuttavia, l'amministrazione deve garantire la copertura delle spese necessarie all'accoglienza. Il provvedimento ricorda anche che, laddove non siano disponibili posti nell'elenco distrettuale o nella rete SAI, è possibile ricorrere a strutture diverse, soprattutto in caso di somma urgenza o quando emergano problematiche di carattere sociosanitario.

Parallelamente, il Comune prevede la pubblicazione di un nuovo avviso di manifestazione di interesse rivolto agli enti del Terzo settore disponibili a fornire servizi residenziali e semiresidenziali per minori, compresi i minori stranieri non accompagnati e i neomaggiorenni. L'obiettivo è ampliare e aggiornare la disponibilità di strutture alle quali i Servizi Sociali possano fare riferimento per le future necessità. Nelle more della nuova procedura, però, l'amministrazione ha ritenuto necessario mantenere le attuali collocazioni per non interrompere i percorsi già in essere.