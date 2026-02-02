Ventimiglia, Leuzzi (Pd): "Degrado nel parcheggio di Roverino, è necessario un intervento rapido"

"Degrado nel parcheggio di Roverino, dietro le scuole medie e antistante l'asilo nido, la scuola materna, la Spes e il Palaroja. Vi è una situazione di totale abbandono in un importante parcheggio per tutta la frazione di Ventimiglia". Lo segnala il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Alessandro Leuzzi.

"Una situazione che ci è stata segnalata da numerosi residenti della zona" - sottolinea il consigliere del Partito Democratico - "E' evidente che l'Amministrazione comunale ha dimenticato completamente la frazione. Un’area di sosta così frequentata, anche da famiglie e studenti, merita maggiore attenzione e manutenzione".

"Ci auguriamo che l’Amministrazione comunale intervenga al più presto per ripristinare condizioni decorose e di sicurezza. Facciamo un appello all'assessore all'Igiene Ambientale: è necessario un intervento rapido anche perché spesso le macchine parcheggiate sono state vittime di atti vandalici" - dice Leuzzi - "Continueremo a dare voce alle segnalazioni dei cittadini e a vigilare sul territorio".