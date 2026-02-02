Liguria: 30 milioni per il rinnovo dei parchi autobus del trasporto pubblico

La Regione Liguria investe 30 milioni di euro nel trasporto pubblico locale per il rinnovo dei parchi autobus. La cifra, parte del secondo quinquennio 2024-2028 del Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile (PSNMS), consentirà alle aziende TPL di acquistare nuovi autobus, elettrici o a metano, e di realizzare le infrastrutture necessarie alla loro alimentazione.

Attualmente, la Liguria si distingue come l’unica regione italiana ad aver completato e rendicontato gli investimenti del quinquennio precedente (2019-2023), pari a 28 milioni di euro, con l’acquisto di 82 nuovi autobus e lavori di elettrificazione dei depositi.

“Questi fondi rappresentano un passo importante per centrare uno dei nostri obiettivi principali: il rinnovo dei mezzi delle aziende di trasporto pubblico locale – sottolinea l’assessore ai Trasporti Marco Scajola – I 30 milioni saranno suddivisi tra le province e consentiranno di acquistare decine di nuovi autobus e di migliorare le infrastrutture di gestione. Ancora una volta ci siamo distinti per una rendicontazione puntuale, essendo l’unica regione ad aver chiuso positivamente il quinquennio precedente, contribuendo direttamente all’acquisto di 82 autobus sul territorio”.

Le aziende dovranno comunicare alla Regione le spese sostenute, che saranno rimborsate progressivamente. Questi fondi si aggiungono a quelli interamente regionali già destinati all’acquisto di autobus tramite accordi con i sindacati. “La Regione Liguria conferma il suo impegno a potenziare il trasporto pubblico locale, fondamentale non solo per gli utenti ma anche per i lavoratori delle aziende – conclude Scajola. - Sfruttiamo al massimo i fondi nazionali, integrandoli costantemente con risorse regionali”.