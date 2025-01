Sanremo: prende forma il calendario manifestazioni 2025 presentato alla maggioranza, la discussione in consiglio comunale

Archiviato il periodo natalizio, l'amministrazione di Sanremo si rivolge ora (mentre la città si prepara a ospitare il 75° Festival della canzone italiana) a preparare il calendario delle manifestazioni per il 2025.

Il 15 gennaio l'assessore al turismo Alessandro Sindoni ha presentato durante la riunione di maggioranza una prima proposta, che ha riscontrato, afferma lo stesso assessore, una risposta positiva: "La proposta ha avuto un grande successo tra i consiglieri - commenta l'assessore - qualcuno era anche entusiasta. L'intenzione è stata non passare più dalla giunta senza che nessuno potesse vedere il calendario prima, quindi ho voluto che il calendario manifestazioni fosse oggetto di discussione ampia all'interno dell'amministrazione, puntando a un confronto costruttivo con tutti i consiglieri".

Il calendario dovrà ora passare in commissione consiliare, per poi successivamente essere proposto ufficialmente in consiglio comunale, che presumibilmente si terrà negli ultimi giorni del mese. La proposta passerà anche, aggiunge l'assessore, per il tavolo del turismo, così da poter ragionare nel miglior modo possibile sulla "vendita del prodotto", cosicché gli albergatori possano presentare ai clienti il panorama degli eventi cittadini.

Nell'elenco finora redatto sono inseriti decine di eventi, che comprendono però solamente quelli organizzati e patrocinati dal Comune: a questi si affiancano tutte le realtà locali che attraggono turisti (Casinò, Sinfonica e Ariston solo per citarne alcune). "L'idea che ho io - spiega l'assessore - è prendere questi eventi per incastrarli grazie all'aiuto degli uffici per realizzare un qualcosa di ancora più grande. Per questo sarà importante il lavoro del tavolo degli eventi, che abbiamo già radunato nel corso di questi mesi. E grazie al quale per esempio siamo venuti a conoscenza del fatto che a maggio Portosole organizza il Miba".

Questo sarà utile per cercare di incastrare gli eventi nel miglior modo possibile: "Per adesso le manifestazioni del Comune non vanno ad accavallarsi, grazie al lavoro di confronto che abbiamo fatto e che ci permette di organizzare il tutto in giornate diverse".

Una scelta che dovrebbe permettere di spalmare gli eventi cittadini quanto più possibile, con l'obiettivo di evitare periodi di vuoto in città, così da poter garantire un costante afflusso turistico. Per quanto riguarda le manifestazioni previste, l'idea dell'amministrazione è quella di investire sui marchi di fabbrica di Sanremo, come la musica e il fiore, senza dimenticare i grandi classici come la Milano-Sanremo.