Rilancio del fiore, programmazione, infrastrutture e promozione ragionata: la ricetta di Sindoni per il turismo di Sanremo

Sanremo è sempre stata una città che ha vissuto di turismo, per il quale gli eventi sono fondamentali, e in questo il lavoro dell'assessorato al turismo con tutti gli uffici gioca un ruolo fondamentale. Lo sa bene l'attuale componente della giunta Alessandro Sindoni, che da quando è arrivato a Palazzo Bellevue si è posto l'obiettivo di cercare di potenziare il più possibile le manifestazioni cittadine.

Mesi duri quelli iniziali: "Il primo anno è complicato perché bisogna ricalibrare la macchina - afferma Sindoni - così che poi si possa procedere al meglio. Ho una bella squadra su cui contare e questo è un aspetto fondamentale, ma sicuramente è un lavoro duro. L'esperienza ha aiutato, ma si tratta di un compito assorbente, anche in termini di tempo". Una prima fase di studio quindi, che è servita per assimilare quanto più possibile e confrontarsi con le realtà del territorio coinvolge nei flussi turistici, in modo anche da poter comprendere a pieno su quali aspetti soffermarsi per incrementare le presenze".

Tra i propositi su cui il neo assessore punta c'è quello di una promozione ragionata, grazie alle analisi dei dati dei flussi e una campagna pubblicitaria che vada a mostrare tutto quello che Sanremo ha da offrire: "La città, oltre al calendario degli eventi a nostra disposizione - spiega - ha anche diversi eventi dei privati, che possono portare diverse centinaia se non migliaia di presenze. Se l'assessorato riesce ad avere sotto mano non solo gli eventi da noi patrocinati o beneficiari di contributo, ma anche quelli dei privati, la promozione della città sarà più efficace".

Altro elemento essenziale per l’assessore Sindoni è la programmazione: “Ho sempre pensato che la buona riuscita della promozione del territorio dipenda da un’efficace programmazione. Appena ho assunto la delega mi sono messo al lavoro su un duplice aspetto: anticipare il calendario annuale, così da poter dare agli operatori turistici gli strumenti per una migliore promozione, e portare gli attori a convergere su un calendario unitario, così da evitare sovrapposizioni di eventi e offrire maggiori opportunità al turista. Questo rappresenterà la novità più importante dal 2025”.

Oltre a questo un altro aspetto su cui Sindoni punta è ampliare gli eventi che già la città offre: "Pensiamo ai Carri Fioriti - spiega - vorremmo convocare i Comuni e fare un progetto che va ad espandersi su più giorni. Il punto centrale sarà la valorizzazione del fiore, simbolo del nostro territorio: nella mia idea la sfilata dei carri fioriti sarà l’apice di un progetto più ampio e più strutturato che riguarderà più location e verrà distribuito su più giorni. Un progetto ambizioso, che ci consentirebbe una forte promozione dell’evento in Italia e all’estero. Insieme l’assessorato alla Floricoltura, al Tavolo del Turismo e alle associazioni di categoria stiamo già lavorando a delle novità importanti per il 2025, ma è col 2026 che manderemo a regime un’organizzazione più articolata che nella nostra visione vedrà anche la trasformazione del percorso, per renderlo più accessibile, più ordinato e godibile, con ingresso a prezzi popolari. Tra le altre cose vorremmo eliminare l’usanza dell’assalto ai carri, cosa che già faremo quest'anno, pensando magari ad un qualcosa di più elegante di alternativo". Per raggiungere questo obiettivo, aggiunge l'assessore, sarà molto importante la collaborazione del tavolo del turismo e quello della floricoltura (con la collega Ester Moscato), in un progetto condiviso per rilanciare il fiore e la sua importanza sul territorio.

Tra gli eventi di Sanremo non può essere citato il Festival: "Abbiamo già iniziato i contatti con le radio e a breve incontreremo i vertici Rai e Carlo Conti per la fase organizzativa".

In tutto questo però, non viene dimenticato il calendario natalizio: "Conto di completarlo già la prossima settimana, così da andare al tavolo del turismo per iniziare a lavorare sulla promozione di Sanremo come destinazione turistica sotto Natale. Questo permetterà di anticipare i tempi e promuovere al meglio la nostra offerta”. Natale significa anche luminarie, per cui si punta a terminare di montarle entro fine novembre, in modo che per il ponte dell'Immacolata sarà possibile mettere in scena uno spettacolo per l'accensione.

Infine il tema delle strutture e infrastrutture turistiche: “Pannelli, cartelloni, ledwall, sottopasso Imperatrice, ciclabile, filodiffusione, stazione dei treni – per la quale con il sindaco siamo già intervenuti scrivendo a Ferrovie dello Stato – e anche l’ex stazione, di cui a breve partiranno i lavori di restauro finanziati dalla precedente amministrazione: il tema dello sviluppo delle strutture ed infrastrutture turistiche per me è fondamentale in una città a vocazione turistica e stiamo lavorando sodo per portare a casa risultati importanti. Dobbiamo guardare alla città con gli occhi del turista, curare di più le zone di primo arrivo e quelle di informazione turistica”.