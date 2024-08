Sanremo: approvati gli importi dei primi eventi della stagione autunnale, Sindoni "Ora concentrati sugli eventi fino a fine anno e alla programmazione 2025"

Quasi 127 mila euro i fondi messi a disposizione e approvati dal tavolo del turismo per i primi eventi della stagione autunnale di Sanremo.

In seguito agli incontri effettuati tra l'assessorato al turismo e le associazioni di categoria, è stato stabilito che una somma totale di 126.952 euro verrà utilizzata per gli eventi inaugurali che accompagneranno la città al passaggio dall'estate all'autunno.

Tra questi il Sanremo Padel Tour (26-29 settembre), per cui saranno stanziati 40 mila euro, a parziale copertura dei costi relativi all’attività promozionale, commerciale e l'ospitalità a giornalisti e protagonisti sportivi dell’evento.

Metà circa della quota, vale a dire 60 mila euro, verranno concessi all’Automobile Club del Ponente Ligure, per l'organizzazione di vari eventi sportivi: 71° Rallye Sanremo - 39° Rally Sanremo Storico – 38° Coppa dei Fiori – 6° Eco rally di Sanremo e 4° Ruote nella Storia, validi rispettivamente quali European Rally Trophy e Campionato italiano assoluto rally per auto moderne/Campionato Europeo e italiano rally e regolarità per auto storiche/Campionato Italiano energie alternative e raduno per auto storiche, in programma dal 16 al 20 ottobre 2024.

Altri 20 mila euro saranno destinati al Club Tenco per l’attività a beneficio degli operatori del settore turismo nella stagione autunnale e per la promozione del territorio in occasione della Rassegna della Canzone d’autore – premio Tenco e relativi eventi collaterali che si svolgeranno dal 16 al 19 ottobre.

Per la manifestazione sportiva “Challenge Sanremo” che si terrà dal 20 al 22 settembre sono stati messi a disposizione 5.000 euro e i 1.952 euro rimanenti sono stati assegnati alla Confesercenti locale per l’evento “A Tavola sul Porto Vecchio”, previsto per la prossima settimana, dal 26 al 28 agosto.