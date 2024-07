Sanremo: primo tavolo del turismo per l'assessore Sindoni "Fondamentale la programmazione pubblicitaria"

Un lungo incontro, di oltre due ore, il primo che Alessandro Sindoni ha avuto con le associazioni di categoria e gli operatori del settore turistico.

Si tratta del primo tavolo del turismo per l'assessore, sicuramente molto importante, in quanto è quello in cui tracciare le linee guida per i prossimi cinque anni. Un appuntamento lungo ma anche molto profiquo, come sottolinea lo stesso Sindoni: "Il tavolo è stato decisamente positivo, abbiamo ragionato su quella che sarà tutta la parte autunnale, fino al 31 dicembre, parlando già di quelle che potrebbero essere le spese. Abbiamo poi trattato il tema della campagna promozionale, che faremo ogni anno, in modo da poter stabilire quando far partire le sponsorizzazioni, così da indicare le date entro cui la campagna promozionale estiva deve iniziare, così come quella autunnale eccetera".

E proprio in tal senso uno degli aspetti più importanti della riunione è stata l'analisi dei dati delle campagne pubblicitarie, in particolare i flussi per rendersi conto dove queste sono state più efficaci: "Abbiamo potuto osservare - spiega l'assessore al turismo - ad esempio chi ha visto lo spot tramite Youtube, chi lo ha visto integralmente, chi poi da lì è passato alla pagina istituzionale... Abbiamo avuto segnali interessanti, per citare solo due nomi sono stati positivi i risultati in Germania e Ungheria. Con questo studio possiamo capire dove le nostre campagne sono più efficaci e quindi quale può essere un buon bacino di utenza. In questo - continua Sindoni - sarà inportante anche il confronto con gli albergatori, che avranno dati da analizzare a settembre e ottobre, rispetto alla campagna fatta finora".

Da qui la volontà dell'assessore di programmare le campagne anche in tal senso, andando a decidere con anticipo come organizzare la parte pubblicitaria, stabilendo un termine di inizio, che permetta di raccogliere i frutti di quanto seminato. Frutti da raccogliere anche nel lungo periodo, in un piano triennale, come definito da Sindoni.

Durante il tavolo si è poi discusso delle Dmo, dei vari eventi che si terranno prossimamente in città, come il Rally, tornei di padel e molto altro. "Doveva essere un tavolo interlocutorio ma invece abbiamo prodotto tanto - prosegue l'assessore - Con Dmo abbiamo parlato del territorio e della sua tutela in quanto Riviera dei fiori, con un progetto che vada a coinvolgere anche altri comuni, sul quale però dovremo ancora confrontarci. E sui fiori abbiamo parlato di altri eventi da aggiungere ai Carri fioriti, che occupino anche altri periodi, anche perché siamo la Riviera dei fiori".

Altro punto discusso è quello delle manifestazioni natalizie, per cui Sindoni ha detto che vorrebbe il calendario entro la seconda metà di ottobre, in modo da poter promuovere tutto entro novembre, per poi riuscire ad arrivare a creare, insieme al collega incaricato al bilancio Giuseppe Sbezzo Malfei, un calendario delle manifestazioni annuale già prima del Festival.