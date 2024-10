Sanremo: al Tavolo del Turismo concordato un bilancio di 50mila euro da usare per la campagna promozionale

Il Natale si avvicina e, come aveva anticipato, l'assessore al turismo Alessandro Sindoni ha incontrato il Tavolo del Turismo per discutere il calendario degli eventi, in particolare per quanto riguarda la promozione dello stesso. Nella riunione di oggi è stato presentato un piano che prevederà l'investimento di circa 50mila euro nella campagna, in cui la famosa analisi dei flussi ha permesso di individuare alcune aree in cui concentrare maggiormente gli sforzi: Nord Italia, Francia meridionale e Svizzera, senza però ovviamente dimenticare le altre aree geografiche.

Questa spesa va a braccetto con lo stanziamento iniziale di 450mila euro che sarà utilizzato per l'organizzazione degli stessi eventi, che includeranno le luminarie e ad altri aspetti decorativi, un progetto artistico di videomapping, l'evento di Capodanno e il tradizionale spettacolo pirotecnico.

E proprio in merito al concertone l'assessorato al turismo ha già alcune idee in mente, a partire dall'inizio dell'evento già nel pomeriggio, con più artisti a esibirsi, in modo da allargare il target a cui rivolgersi durante l'evento. Per parlarne è ancora presto, si dovrà aspettare che il calendario degli eventi sia definito in maniera definitiva, un'attesa per cui però i tempi dovrebbero essere ormai brevi, vista la volontà dell'assessore Sindoni predisporre il calendario con largo anticipo, così da poter agire nella programmazione nella maniera ideale.