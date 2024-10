Sanremo: l'Amministrazione lavora alle festività di fine anno. Varato un primo stanziamento da 450 mila euro

L'Amministrazione comunale punta sugli eventi natalizi per imprimere maggiore slancio alle capacità di accoglienza e d'intrattenimento di Sanremo nell'intenso periodo a cavallo tra vecchio e nuovo anno.

Questa mattina la Giunta ha approvato la delibera per un primo e significativo stanziamento di 450 mila euro da destinare al programma di appuntamenti in fase di elaborazione da parte dell'assessorato al Turismo e alle Manifestazioni guidato da Alessandro Sindoni.

Lo stralcio approvato prevede il finanziamento per le luminarie e ad altri aspetti decorativi, un progetto artistico di videomapping, l'evento di Capodanno e il tradizionale spettacolo pirotecnico.

Si tratta di un primo finanziamento, utile a partire con il dovuto anticipo nell’organizzazione, così da consentire poi un’adeguata promozione del pacchetto eventi.

A tutto ciò, infatti, si aggiungeranno gli spettacoli offerti dall’assessorato al turismo, che comporranno un calendario spalmato su diverse settimane, i cui contenuti verranno svelati in un secondo momento, quando tutti i tasselli saranno andati al loro posto.

“L’approvazione di questa delibera ­- spiega l’assessore Sindoni - è il primo risultato di un intenso lavoro che ci impegna nel “confezionare” un importante pacchetto di eventi per le festività natalizie, con cui vogliamo far divertire, vivere e sognare residenti e turisti, con particolare attenzione al target delle famiglie. Stiamo seguendo un indirizzo ben preciso, mirato a rendere Sanremo sempre più attrattiva. E' una progettualità che si concretizzerà nel programma in via di definizione, ricco di intrattenimenti e di effetti per rendere più suggestiva l'immagine della città, che sarà reso noto a breve. Predisporre questo calendario con largo anticipo ci permetterà di promuoverlo attraverso il Tavolo del Turismo, già convocato per oggi. Ringrazio l’ufficio Turismo per il lavoro svolto e tutti i nostri partners coinvolti”.