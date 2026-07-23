Sanremo, stretta della Polizia Locale contro l'abusivismo commerciale: sequestri, denunce e una maxi multa da 5.000 euro

Sanremo intensifica la lotta all'abusivismo commerciale, un fenomeno che con l'aumento delle presenze turistiche torna a manifestarsi con maggiore frequenza nelle vie del centro cittadino. Nella serata di sabato 18 luglio la Polizia Locale ha predisposto uno specifico servizio di controllo, impiegando sia personale in uniforme sia agenti in abiti civili, con l'obiettivo di contrastare la vendita abusiva e il commercio di prodotti contraffatti. L'operazione ha portato a diversi interventi, con denunce, sequestri e sanzioni amministrative, confermando l'attenzione dell'amministrazione e del comando verso un fenomeno che, soprattutto nel periodo estivo, tende a intensificarsi.

Nel corso delle verifiche, un cittadino senegalese, già noto agli uffici della Polizia Locale, è stato deferito all'Autorità Giudiziaria dopo essere stato trovato in possesso di 15 orologi riportanti marchi contraffatti. L'attività di controllo è poi proseguita con un altro intervento che ha visto protagonisti due venditori abusivi intenti a commercializzare borse con marchi falsificati. Alla vista degli agenti i due si sono dati alla fuga, abbandonando la merce sul posto. L'episodio ha consentito comunque il sequestro di 86 borse e l'inoltro di due notizie di reato a carico di ignoti per i fatti accertati.

Nel bilancio dell'operazione rientra anche il controllo nei confronti di un venditore ambulante sorpreso mentre effettuava vendita itinerante di oggettistica in un'area vietata e senza la prescritta licenza. Per lui è scattata una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro, oltre al sequestro della merce finalizzato alla successiva confisca. Si tratta di un'attività che rientra nelle azioni di contrasto all'abusivismo commerciale, fenomeno che, oltre a rappresentare una forma di concorrenza sleale nei confronti degli operatori regolari, alimenta spesso il mercato della contraffazione.

Dal comando della Polizia Locale viene evidenziato come negli ultimi tempi sia stata riscontrata una recrudescenza del fenomeno, favorita dall'elevato afflusso di visitatori che caratterizza la stagione estiva. Secondo quanto emerso dai controlli, alcuni dei soggetti dediti alla vendita abusiva raggiungono Sanremo non solo da altre località della Liguria, ma anche da altre regioni italiane. Per questo motivo i servizi di contrasto proseguiranno con continuità, prevedendo anche il rafforzamento dei controlli nelle fasce orarie e nelle zone cittadine maggiormente interessate dalla presenza di venditori abusivi.