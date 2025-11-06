Sanremo verso il Capodanno 2026: 500 droni, fuochi di mezzanotte e un super dj nazionale in consolle sullo yacht davanti al porto

Sanremo si prepara a un Capodanno 2026 fuori dagli schemi. Come anticipato nei giorni scorsi niente ‘concertone’ in piazza, ma un evento diffuso che abbraccerà tutto il litorale cittadino, tra spettacoli nel cielo e musica da ballare per tutte le generazioni. L’obiettivo è chiaro: stupire residenti e turisti e trasformare la notte di San Silvestro in un’esperienza unica sul mare della Città dei Fiori.

Dall’assessorato al Turismo filtrano conferme di una macchina organizzativa in piena attività. L’assessore Alessandro Sindoni sta portando avanti i contatti per ospitare a Sanremo un dj molto noto legato a una storica emittente radiofonica nazionale: sarà lui a far ballare il pubblico da uno yacht posizionato davanti al porto, in un contesto spettacolare e glamour. Per rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente, lungo tutto il litorale verranno posizionati diffusori audio che trasmetteranno un’unica colonna sonora. La playlist sarà un viaggio tra i grandi successi da ballare anni ’70, ’80 e ’90, pensata per far scatenare famiglie, giovani e nostalgici.

Il momento clou della serata sarà però lo spettacolo dei droni: 500 velivoli illumineranno il cielo sopra il mare per circa mezz’ora, disegnando coreografie luminose che anticiperanno il momento più atteso. A mezzanotte spazio poi ai tradizionali fuochi pirotecnici, che saluteranno l’arrivo del nuovo anno. E la festa non si fermerà: la musica riprenderà subito dopo i fuochi e accompagnerà sanremesi e visitatori fino all’una e trenta, per una notte di divertimento senza sosta.

Accensione delle luminarie a inizio dicembre, pista di pattinaggio sul solettone di piazza Colombo e tanti eventi per grandi e piccoli completeranno il programma delle festività. Un calendario ricco, che mira a confermare Sanremo protagonista anche d’inverno, pronta ad accogliere chi vorrà iniziare il 2026 tra luci, mare e tanta festa.