Giornata mondiale per la sicurezza delle cure: il 17 settembre porte aperte nelle Case della Comunità di Area 1

In occasione della Giornata mondiale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, giovedì le Case della Comunità dell'ATS Liguria Area 1 apriranno le porte ai cittadini con un pomeriggio dedicato alla prevenzione, all'informazione e alla promozione di corretti stili di vita. Dalle 16 alle 18, nelle sedi di Sanremo, Ventimiglia e Imperia, sarà possibile incontrare specialisti e operatori sanitari, partecipare a colloqui individuali, ricevere counselling e sottoporsi ad alcuni controlli di prevenzione. L'iniziativa è pensata per avvicinare i servizi sanitari territoriali alla popolazione e favorire una maggiore consapevolezza sui principali fattori di rischio.

Al centro dell'appuntamento ci saranno in particolare le malattie croniche non trasmissibili, come patologie cardiovascolari, oncologiche e respiratorie croniche e diabete. Si tratta di condizioni che rappresentano una delle principali sfide per la salute pubblica e per le quali la prevenzione può giocare un ruolo fondamentale. Stili di vita corretti, controlli periodici, adesione agli screening e una presa in carico tempestiva e continuativa possono infatti contribuire a ridurre i fattori di rischio e a migliorare la qualità della vita. Le Case della Comunità vengono così presentate come punti di riferimento territoriali per la prevenzione, l'orientamento e la presa in carico delle persone.

A Sanremo, l'appuntamento è al Palasalute di via San Francesco, dalle 16 alle 18. Il programma sarà particolarmente articolato e consentirà ai cittadini di confrontarsi con diversi professionisti. Il dottor Francesco Sferrazzo, direttore Gestione Promozione della Salute e Sicurezza e coordinatore dell'area sociosanitaria di Area 1, parlerà di prevenzione delle malattie croniche e corretti stili di vita. Il neurologo Fabio Della Cava, direttore della Neurologia Territoriale di Area 1, affronterà invece il tema del decadimento cognitivo, mentre il fisiatra Alessandro Manelli, responsabile della Gestione Attività Riabilitative di Area 1, fornirà indicazioni sulla prevenzione delle cadute e sul mantenimento dell'autonomia.

Sempre a Sanremo, la dottoressa Laura Garibotto, direttore del Distretto sociosanitario, illustrerà il ruolo della Casa della Comunità nella presa in carico delle persone con malattie croniche non trasmissibili. Gli Infermieri di Famiglia e Comunità (IFeC) saranno a disposizione per il monitoraggio dei parametri e per attività di counselling personalizzato, mentre gli operatori del CEM effettueranno il controllo della glicemia e forniranno informazioni sulla prevenzione del diabete. Sarà inoltre presente un punto informativo sugli screening oncologici, con supporto alla prenotazione di mammografia, Pap test e consegna del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci.

Spazio anche alla prevenzione fin dai primi anni di vita, con le ostetriche dell'area consultoriale disponibili per informazioni e counselling sulla salute della donna, sui corretti stili di vita e sul benessere di bambini, adolescenti e famiglie. I cittadini potranno inoltre conoscere più da vicino i servizi e i percorsi del Consultorio e ricevere informazioni dal personale dell'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). Un'occasione, quindi, per entrare in contatto con i diversi servizi presenti sul territorio e conoscere le possibilità di prevenzione e assistenza disponibili.

A Ventimiglia, l'iniziativa si svolgerà alla Casa della Comunità di Palazzo Eiffel, in via San Secondo 22. Anche in questo caso, dalle 16 alle 18, gli Infermieri di Famiglia e Comunità saranno impegnati nel monitoraggio dei parametri e nel counselling personalizzato. Un fisioterapista dell'ADI fornirà inoltre consigli sulla prevenzione delle cadute e sulla corretta attività fisica. Sarà attivo anche il punto informativo sugli screening oncologici, con indicazioni per accedere ai programmi di prevenzione e supporto nelle prenotazioni. Particolarmente interessante, a Ventimiglia, sarà infine la parte dedicata alle manovre salvavita, con dimostrazioni pratiche delle tecniche di disostruzione delle vie aeree e di rianimazione cardiopolmonare, attraverso il BLS. Un momento pensato per fornire ai cittadini strumenti utili da conoscere e, in caso di emergenza, da poter applicare correttamente in attesa dei soccorsi.

A Imperia, l'appuntamento sarà alla Casa della Comunità del Palasalute di via Acquarone 9, sempre dalle 16 alle 18. Anche nel capoluogo saranno presenti gli Infermieri di Famiglia e Comunità per il monitoraggio dei parametri e il counselling. Un fisioterapista dell'ADI proporrà indicazioni sulla prevenzione delle cadute e sull'attività fisica, mentre gli operatori del CEM saranno impegnati nei controlli della glicemia e nelle attività di informazione sulla prevenzione del diabete.

Il programma imperiese prevede inoltre il punto informativo sugli screening oncologici, con possibilità di ricevere indicazioni e supporto per mammografia, Pap test e kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Il personale dell'area consultoriale sarà a disposizione per parlare di salute della donna, corretti stili di vita e benessere di bambini, adolescenti e famiglie, illustrando anche i servizi del Consultorio. Chiuderanno il pomeriggio le dimostrazioni pratiche delle manovre salvavita, dalla disostruzione delle vie aeree alla rianimazione cardiopolmonare.

Tutte le attività sono gratuite e ad accesso libero, senza necessità di prenotazione. L'appuntamento del 17 settembre rappresenta quindi un'occasione per conoscere più da vicino i servizi delle Case della Comunità e affrontare, insieme agli operatori sanitari, temi legati alla prevenzione e alla sicurezza delle cure.