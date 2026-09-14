Nuova scuola superiore in Liguria, Andora inaugura l’Istituto Tecnico Turistico

Andora ha inaugurato questa mattina il nuovo Istituto Tecnico Economico a indirizzo Turistico, che entra a far parte dell’offerta formativa dell’istituto “Giancardi-Galilei-Aicardi” di Alassio. Per la prima volta la città accoglie così un percorso di scuola superiore, con la prima classe composta da 18 studenti. L’attivazione del nuovo indirizzo per l’anno scolastico 2026/2027 era stata ufficializzata nell’ambito del piano di dimensionamento scolastico e dell’offerta formativa.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, l’assessore Paolo Ripamonti, il sindaco di Andora Mauro Demichelis e il vicepresidente di Anci Liguria Fabio Natta.

“Abbiamo fatto tante cose buone insieme e l’apertura di questo nuovo indirizzo rappresenta un motivo di grande soddisfazione per la nostra regione – ha affermato Fabio Natta –. Come Associazione ci siamo spesi molto in questi anni sul fronte del dimensionamento scolastico per dare a questa scuola la legittimità che merita, ed è un piacere vedere oggi questo risultato concretizzato grazie alla sinergia con tutte le istituzioni”.

La nascita della nuova scuola conclude un percorso avviato circa due anni fa da Anci Liguria che, attraverso l’allora Coordinatore della Commissione Scuola Luca Ronco, si era impegnata per l’inserimento del nuovo istituto nel piano di dimensionamento provinciale e regionale.

Il sindaco Mauro Demichelis ha ringraziato Anci Liguria per il lavoro svolto nel percorso che ha portato all’attivazione del nuovo indirizzo. Anche il ministro Giuseppe Valditara ha riconosciuto l’importanza del ruolo svolto dall’Associazione nel corso degli anni.

L’avvio dell’Istituto Tecnico Economico a indirizzo Turistico rappresenta così un nuovo tassello dell’offerta formativa di Andora, con l’accoglienza dei primi 18 studenti nella nuova classe.