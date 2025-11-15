Sanremo, pioggia e grandine trasformano il Mercato Annonario in un percorso a ostacoli: infiltrazioni e pozzanghere tra i banchi (Foto)

Il temporale che questa mattina ha investito Sanremo tra le 8 e le 9 ha nuovamente messo in difficoltà il Mercato Annonario di via Martiri della Libertà. La forte pioggia e la grandine hanno provocato infiltrazioni all’interno della struttura, creando pozzanghere in diversi punti e costringendo operatori e clienti a muoversi con prudenza tra i banchi.

Il problema è nato a monte, lungo via Martiri, dove si è formato un vero e proprio fiume d’acqua che ha travolto tutto ciò che incontrava sulla sua corsa verso valle. L’ondata ha trascinato a terra anche alcuni motorini parcheggiati, per poi imboccare la rampa che conduce verso il Mercato Annonario, dove l’acqua si è infiltrata da più punti.

Una parte del flusso ha raggiunto l'ingresso nord della struttura, mentre un’altra si è riversata nella zona in cui si trovano i cassonetti dell’immondizia, dietro un cancello chiuso, penetrando comunque fino all’interno. Il risultato è stato un pavimento bagnato in vari punti, con commercianti impegnati a contenere i danni e a garantire il regolare svolgimento delle attività.

Fuori dal mercato fisso, anche i banchi ambulanti di via Martiri e zone limitrofe hanno dovuto fare i conti con la pioggia: molti stavano già smontando per precauzione, in vista della nuova ondata prevista nelle prossime ore, e alcuni operatori hanno riportato piccoli danni alla merce.

Nonostante le difficoltà, all’interno del Mercato Annonario le attività sono rimaste operative. Nel frattempo, Amaie Energia è intervenuta per asciugare le aree più colpite e ripristinare condizioni di sicurezza.

L’episodio non rappresenta purtroppo una novità. Già il 20 maggio scorso, un violento temporale aveva causato infiltrazioni simili, mettendo in evidenza criticità strutturali note da tempo. Anche questa mattina, come allora, gli operatori hanno dovuto ricorrere a teli, secchi e interventi manuali per limitare i disagi.

Con un nuovo peggioramento meteo atteso nelle prossime ore e nei prossimi giorni, cresce la preoccupazione tra commercianti e cittadini, che sperano in interventi risolutivi per una delle strutture commerciali più importanti e frequentate della città. Le immagini di oggi confermano, ancora una volta, che il Mercato Annonario continua a essere vulnerabile di fronte ai temporali più intensi.