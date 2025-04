Sanremo: classica sfilata nelle vie del centro per i gruppi del 'Festival del Folklore' di Diano Marina (Foto e Video)

Una splendida giornata di sole ha accolto, questa mattina nelle vie del centro di Sanremo, i gruppo che partecipano al Festival del Folklore di Diano Marina. I gruppi hanno sfilato in via Matteotti e nelle vie centrali della città, applauditi da residenti e turisti.

L'evento, che ha già toccato località come Sanremo e Cannes, si appresta ad animare le strade della Città degli aranci con due imperdibili appuntamenti fissati per domani e per giovedì prossimo. Il festival prende il via alle 15 con una suggestiva sfilata nel centro cittadino, durante la quale gruppi folkloristici provenienti da tutto il mondo sfoggeranno i loro coloratissimi costumi tradizionali. Un tripudio di fogge e colori che raccontano storie secolari, tramandate attraverso la danza e la musica. Alle 16, il cuore pulsante della manifestazione si sposterà sul palco del Molo delle Tartarughe, dove avranno luogo spettacolari esibizioni di ballo. Attraverso coreografie mozzafiato e ritmi travolgenti, il pubblico potrà immergersi nelle tradizioni di popoli lontani e scoprire la bellezza della diversità culturale.

La kermesse vede la partecipazione di numerosi gruppi folkloristici internazionali, tra cui: Folklore Ensemble "Permeti" (Albania), Dance Company of Balázs Gyôzö Reformed Secondary School (Ungheria), Coro Folcloristico "San Giusto Martire APS" (Italia), Volkstanzgruppe Villach (Austria), North Coast Dance Company (Irlanda del Nord), KUD Njegos (Montenegro).

Oltre al valore culturale, il World Folklore Festival ha anche un forte impatto economico e sociale per la comunità dianese. I gruppi partecipanti soggiornano infatti negli hotel locali, contribuendo al turismo e all'indotto economico della città. L’evento è organizzato dall’agenzia turistica Liguria Travel, in collaborazione con The Academy of Applied Studies di Belgrado e il College of Tourism Department, con l’obiettivo di creare un ponte tra le culture e promuovere valori universali come l’amicizia e la pace tra i popoli.