Bordighera: mentre a palazzo civico si attende il commissario prefettizio prende già corpo la lunga campagna elettorale

Quella odierna dovrebbe essere la giornata della designazione, e forse anche dell’insediamento, del commissario prefettizio che dovrà tenere le redini del comune di Bordighera per i prossimi 6 mesi. La decisione, ovviamente, spetta al Ministero dell’Interno e la scelta sarà poi ufficializzata dal Prefetto, Antonio Giaccari.

Al commissario che arriverà spetterà il lavoro dell’ordinaria amministrazione e, tra i primi doveri, quello di approvare il bilancio che sarebbe dovuto andare in consiglio comunale venerdì scorso. Come era prevedibile, intanto, nella città delle palme si vivrà un Natale ed un Capodanno già legati alla campagna elettorale, che sarà particolarmente lunga e difficile, soprattutto all'inizio, per trovare gli assetti giusti e i nomi da inquadrare come candidati a sindaco.

Sarà importante capire anche il ruolo che avranno i partiti, dopo una tornata elettorale caratterizzata dal civismo, anche se poi molti esponenti in consiglio sono confluiti in diversi partiti, tra centrodestra e centrosinistra. I nomi sul tavolo sono quelli noti: da Marzia Baldassarre, che potrebbe guidare una lista eterogenea composta da molti dei firmatari della sfiducia ad Ingenito, a Giuseppe Trucchi che si era già candidato alle precedenti elezioni. Non dovrebbe essere della prossima partita Massimiliano Bassi, che ha sfiorato la poltrona di sindaco nel testa a testa con Ingenito.

Non c’è ancora un nome che potrebbe essere espresso dai partiti, di centrodestra nella fattispecie, mentre rimbalzano quelli dell’attuale consigliere regionale Walter Sorriento e dell’ex sindaco della città delle palme, Giacomo Pallanca. In attesa del 2026, quando si svilupperà veramente la campagna elettorale, ora è atteso a palazzo Garnier il commissario prefettizio, che dovrà lavorare con gli uffici comunali per garantire una amministrazione alla città, fino alle prossime elezioni.