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Cronaca | 18 giugno 2026, 17:15
Processo Hell, la Corte d'Appello annulla la condanna: “Mai notificato il decreto che disponeva il giudizio”, il procedimento riparte da zero
Accolta l'eccezione della difesa del ballerino francese accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'avvocata Silvia Malivindi: “Si rifarà l'intero processo davanti al Gup di Imperia”
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