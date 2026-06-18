 / Cronaca

Cronaca | 18 giugno 2026, 17:15

Processo Hell, la Corte d'Appello annulla la condanna: “Mai notificato il decreto che disponeva il giudizio”, il procedimento riparte da zero

Accolta l'eccezione della difesa del ballerino francese accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'avvocata Silvia Malivindi: “Si rifarà l'intero processo davanti al Gup di Imperia”

Processo Hell, la Corte d'Appello annulla la condanna: “Mai notificato il decreto che disponeva il giudizio”, il procedimento riparte da zero

Questo contenuto è riservato agli abbonati

Accedi

Non sei ancora abbonato? Clicca qui

Andrea Musacchio

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium