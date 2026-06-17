Ventimiglia, spaccata nella notte: furto in un'attività di via Cavour (Foto)

Furto con spaccata a Ventimiglia. E' successo nella notte in via Cavour.

Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che un uomo, pare uno straniero, abbia utilizzato la griglia di un tombino per distruggere la vetrata di un'attività situata nei pressi della chiesa di Sant’Agostino e introdursi all'interno del locale da dove avrebbe rubato i soldi presenti in cassa, circa 350 euro. Pare che si sarebbe poi fermato a bere e a mangiare prima di scappare.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto e di indentificare il colpevole grazie anche all'utilizzo delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.