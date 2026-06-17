Scomparsa di Marcello Tamborrini, oggi alle 20 saranno sospese le ricerche: nessuna traccia dell'uomo

Si concluderanno oggi alle 20 le operazioni di ricerca di Marcello Tamborrini, il cittadino residente nel Comune di Pigna scomparso dalla propria abitazione nella mattinata dell'8 giugno. Dopo oltre una settimana di attività ininterrotte, coordinate dalla Prefettura e condotte con il coinvolgimento di numerose squadre specializzate, le ricerche verranno sospese senza che sia stato possibile individuare l'uomo o acquisire elementi decisivi sul suo allontanamento.

Nel corso di questi giorni i soccorritori hanno perlustrato vaste aree del territorio, concentrando l'attenzione non solo sui sentieri e sulle zone boschive circostanti, ma anche su case abbandonate, pozzi, grotte, cunicoli e anfratti, nella volontà di non lasciare inesplorata alcuna possibile pista. Nonostante il grande impegno profuso da tutte le componenti coinvolte nelle operazioni, le ricerche non hanno purtroppo portato al ritrovamento di Marcello Tamborrini, affetto dal morbo di Alzheimer. Una circostanza che aveva reso particolarmente urgente e delicata ogni attività di ricerca.

La decisione di sospendere le operazioni arriva al termine di giorni di verifiche approfondite e continui sopralluoghi. Resta comunque alta l'attenzione sul caso e non si esclude che eventuali nuove segnalazioni possano portare a ulteriori accertamenti. Le autorità rinnovano infine l'invito alla cittadinanza: chiunque sia in possesso di informazioni utili o abbia notato elementi che possano essere collegati alla presenza dell'uomo è invitato a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112. Anche un dettaglio apparentemente insignificante potrebbe contribuire a fare luce sulla vicenda.