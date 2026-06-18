Ponente ligure in lutto per la prematura scomparsa del ferroviere Massimo Ambrogio

Ponente ligure è in lutto per la prematura scomparsa del ferroviere Massimo Ambrogio.

"Abbiamo appreso con profonda tristezza la notizia della prematura scomparsa del caro collega e compagno Massimo Ambrogio" - dice Michele Delli Carri, segretario provinciale Filt CGIL - "Massimo ci ha lasciato prematuramente all'età di 58 anni compiuti da qualche giorno. Ferroviere modello e stimato da tutti i colleghi, sempre ligio al dovere. Ha iniziato a lavorare giovanissimo come ferroviere dapprima nel genio ferrovieri e poi è entrato a far parte del gruppo Fs. Ha fatto parte dell'assemblea generale Filt Cgil e anche Rsu".