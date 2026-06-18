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Cronaca | 18 giugno 2026, 10:40

Ponente ligure in lutto per la prematura scomparsa del ferroviere Massimo Ambrogio

"Ha fatto parte dell'assemblea generale Filt Cgil e anche Rsu. Desidero esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento di grande dolore", dice Michele Delli Carri

Ponente ligure in lutto per la prematura scomparsa del ferroviere Massimo Ambrogio

Ponente ligure è in lutto per la prematura scomparsa del ferroviere Massimo Ambrogio. 

"Abbiamo appreso con profonda tristezza la notizia della prematura scomparsa del  caro collega e compagno Massimo Ambrogio" - dice Michele Delli Carri, segretario provinciale Filt CGIL - "Massimo ci ha lasciato prematuramente all'età di 58 anni compiuti da qualche giornoFerroviere modello e stimato da tutti i colleghi, sempre ligio al dovere. Ha iniziato a lavorare giovanissimo come ferroviere dapprima nel genio ferrovieri e poi è entrato a far parte del gruppo Fs. Ha fatto parte dell'assemblea generale Filt Cgil e anche Rsu".

"Sentiremo molto la mancanza di Massimo" - sottolinea - "A nome mio personale e di tutta la rappresentanza sindacale desidero esprimere le più sentite condoglianze e la nostra vicinanza alla famiglia in questo momento di grande dolore. Vi siamo affettuosamente vicini".

Elisa Colli

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