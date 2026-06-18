Lite per gelosia alla stazione di Taggia: volano parole grosse, poi cadono due coltelli. Intervengono i Carabinieri

Scenata di gelosia e qualche momento di apprensione, oggi pomeriggio, alla stazione ferroviaria di Taggia per una piccola lite che si è registrata tra due stranieri, un marocchino ed un tunisino che, apparentemente, sono innamorati della stessa donna.

È volata qualche parola grossa e, poco dopo, uno dei due è andato via ma dalle tasche gli è caduto un paio di coltelli. Le armi sono state raccolte e quindi consegnate ai Carabinieri, intervenuti poco dopo sul posto.

Fortunatamente non si sono registrati feriti.