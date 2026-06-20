Taggia, il mare migliora ma il divieto resta: conformi quasi tutti i campioni, criticità ancora vicino alla foce dell'Argentina

Arrivano segnali incoraggianti dal litorale di Taggia, ma non ancora sufficienti per revocare il divieto di balneazione. I nuovi campionamenti effettuati il 18 giugno evidenziano infatti un miglioramento della qualità delle acque, pur confermando alcune criticità nei tratti più vicini al cedimento della condotta fognaria alla foce del torrente Argentina.

A fare il punto della situazione è il sindaco Mario Conio, che attraverso un aggiornamento rivolto alla cittadinanza ha illustrato l'esito delle ultime analisi di autocontrollo commissionate dal Comune. "I dati ci indicano che la situazione è in leggero miglioramento, tuttavia permane ancora un superamento dei valori limite, nello specifico per il batterio degli Enterococchi, nei due punti campionati più vicini al guasto del collettore fognario", spiega il primo cittadino.

Nel dettaglio, continuano a risultare non conformi i campioni prelevati nella spiaggia libera tra i Bagni Germana e i Bagni Vittoria e presso lo stabilimento Idelmery. In entrambe le aree il parametro degli Enterococchi supera ancora i limiti fissati dalla normativa, mentre i valori relativi all'Escherichia coli sono rientrati nella norma.

Le notizie positive arrivano invece dal resto del litorale. I campionamenti effettuati ai Bagni Ruffini, in piazza Chierotti, al Lido Annunziata e alla Fortezza hanno infatti dato esito conforme per tutti i parametri microbiologici previsti dalla legge.

Nonostante il miglioramento, il Comune ha deciso di mantenere in vigore il divieto di balneazione sull'intero litorale. "Ciò nonostante, a tutela della vostra salute, il divieto di balneazione resta al momento in vigore", sottolinea Conio, ribadendo come la priorità dell'amministrazione resti la salvaguardia della salute pubblica fino al completo superamento dell'emergenza.

Nel suo aggiornamento il sindaco interviene anche su un'altra questione che negli ultimi giorni aveva alimentato dubbi e preoccupazioni tra residenti e turisti: la colorazione giallastra osservata in alcuni tratti di mare. "Molti di voi mi hanno segnalato una colorazione del mare fortemente giallognola. Le analisi di laboratorio hanno confermato che questa colorazione è dovuta esclusivamente alla fioritura di un'alga marina denominata Pyramimonas. Si tratta di un organismo vegetale del tutto innocuo per l'uomo e non tossico".

Il sindaco tiene inoltre a sgombrare il campo da possibili equivoci. "Voglio sottolineare con la massima fermezza che questo fenomeno naturale non è in alcun modo collegato a eventuali fenomeni di inquinamento delle acque o al guasto fognario in corso. I cittadini possono stare tranquilli su questo aspetto".

L'attenzione resta ora concentrata sui prossimi campionamenti, che saranno determinanti per capire se il miglioramento registrato negli ultimi giorni proseguirà fino al completo rientro dei valori entro i limiti di legge anche nei due punti ancora critici. "Continueremo a monitorare la situazione giorno per giorno e, non appena avremo nuovi risultati analitici e aggiornamenti sui lavori di ripristino della condotta, ve ne daremo immediata comunicazione", conclude Conio, ringraziando cittadini e operatori economici "per la pazienza e la collaborazione in questo momento delicato".

Dopo giorni caratterizzati da forte preoccupazione per le ripercussioni sulla stagione turistica, il nuovo quadro restituisce dunque un primo segnale di miglioramento. La situazione resta tuttavia sotto stretta osservazione: soltanto quando tutti i punti di campionamento risulteranno conformi e sarà definitivamente risolta l'emergenza legata alla rete fognaria, il Comune potrà valutare la revoca dell'ordinanza che oggi vieta la balneazione su tutto il litorale di Taggia.