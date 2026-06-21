Incidente a Ospedaletti, scontro tra due scooter i in corso Regina Margherita: strada chiusa per consentire i soccorsi

Incidente stradale nella serata di oggi a Ospedaletti, dove due persone sono rimaste ferite in uno scontro tra due scooter avvenuto in corso Regina Margherita.

L'allarme ha fatto scattare l'intervento dei soccorsi: sul posto sono giunte due ambulanze del 118 e i carabinieri della Stazione di Ospedaletti, che hanno provveduto a gestire la viabilità e ad avviare gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

I sanitari hanno prestato le prime cure ai due feriti direttamente sul luogo dello scontro, prima del loro trasferimento in ospedale. Al momento non sono state rese note le loro condizioni.

Per consentire le operazioni di soccorso e la successiva messa in sicurezza dell'area, corso Regina Margherita è stato temporaneamente chiuso al traffico, con inevitabili rallentamenti alla circolazione.

Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per chiarire le cause dell'incidente.