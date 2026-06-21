Vallecrosia al Mare, fumo e fiamme: incendio divampa nel Verbone (Foto e video)

Fumo e fiamme a Vallecrosia al Mare. Un incendio è divampato in serata in via Roma, nei pressi delle poste.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. Gli agenti, prima dell'arrivo degli uomini del 115, giunti per primi sul luogo dell'incendio hanno subito tentato di contenere le fiamme con estintori, gomme per innaffiare e manichette, supportati anche da alcuni cittadini, per evitare che potessero raggiungere le abitazioni situate vicino al letto del torrente.

Sembrerebbe, infatti, che l'incendio sia divampato tra le canne presenti nel torrente. Con l'arrivo dei vigili del fuoco, e grazie alla collaborazione della polizia locale, le fiamme sono state spente.