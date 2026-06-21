Ventimiglia, inseguimento al confine: la Squadra Mista italo-francese arresta un passeur con quattro migranti a bordo

Un cittadino straniero è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, al termine di un'operazione condotta dalla Squadra Mista italo-francese con sede a Mentone. L'intervento, scattato a Ventimiglia, ha coinvolto congiuntamente gli operatori della Polizia di Frontiera italiana e della PAF francese, nell'ambito delle attività di controllo lungo la fascia di confine.

L'arresto è il risultato di una mirata attività informativa e investigativa: gli agenti della Squadra Mista avevano tenuto sotto osservazione una vettura che, poco prima, aveva fatto salire a bordo quattro migranti nella città di Ventimiglia. Il tempestivo intervento italo-francese ha permesso di fermare il veicolo dopo un breve inseguimento — l'auto aveva già superato il confine — e di bloccare il conducente colto nella flagranza del reato.

L'operazione conferma, secondo la Polizia di Stato, l'efficacia del modello operativo della Squadra Mista italo-francese: la condivisione di informazioni, il coordinamento operativo e la presenza congiunta sul territorio garantiscono un controllo costante delle aree di confine, in funzione di contrasto alle organizzazioni criminali dedite al traffico di esseri umani e all'agevolazione degli ingressi irregolari.

I controlli di frontiera sono stati intensificati sulla base delle disposizioni del Prefetto e del Questore di Imperia, in attuazione delle direttive del Direttore Interregionale della Polizia di Frontiera per Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, dr. Michele Sole. Il contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione irregolare resta una delle attività prioritarie della Polizia di Frontiera di Ventimiglia, impegnata quotidianamente, insieme alla Squadra Mista, nel presidio delle zone transfrontaliere.

L'episodio di oggi, sottolinea la Polizia di Stato, ribadisce l'efficacia della cooperazione internazionale e della strategia condivisa di controllo del confine italo-francese, strumento ritenuto fondamentale per garantire sicurezza, legalità e contrasto ai fenomeni di criminalità transfrontaliera.