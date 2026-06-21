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Imperia Golfo Dianese | 21 giugno 2026, 12:02

Uomo schiacciato da un cancello a Cipressa: intervengono elisoccorso, vigili del fuoco e carabinieri

L'incidente è avvenuto in via Nuova Cipressa. Il ferito è stato soccorso sul posto e trasferito in elicottero all'ospedale Santa Corona

Uomo schiacciato da un cancello a Cipressa: intervengono elisoccorso, vigili del fuoco e carabinieri

Grave incidente nella mattinata di oggi a Cipressa, dove un uomo è rimasto schiacciato sotto un cancello in via Nuova Cipressa. L'allarme è stato lanciato intorno alle 10.30, facendo scattare un imponente intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati il personale sanitario del 118 con un mezzo di soccorso e l'automedica Alfa 2, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Vista la dinamica dell'incidente, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso Grifo, che ha trasportato il ferito all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Le generalità dell'uomo e le sue condizioni non sono state al momento rese note. Restano inoltre da accertare le cause dell'incidente e cosa abbia provocato il movimento del cancello che lo ha travolto.

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