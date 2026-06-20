Solstizio d'estate, musica ovunque e borghi in festa: il weekend del 20 e 21 giugno accende la provincia

Il 21 giugno non è un giorno come gli altri. È il solstizio d'estate, il giorno più lungo dell'anno, e da quasi mezzo secolo è anche la data in cui il mondo intero si ferma — anzi, si mette a suonare. Tutto cominciò il 21 giugno 1982 a Parigi, quando il Ministro della Cultura francese Jack Lang e il direttore della musica e della danza Maurice Fleuret lanciarono la prima Fête de la Musique: l'idea, semplice e dirompente, era far suonare musicisti professionisti e dilettanti per le strade, gratuitamente, senza gerarchie di generi. Il motto restò impresso nella memoria collettiva: "Faites de la musique, fête de la musique" — fate musica, festa della musica. Da allora l'iniziativa si è diffusa in oltre cento paesi, e oggi anche la provincia di Imperia, come ogni anno, si prepara a viverla con concerti, dj set e cori che animeranno piazze, lungomari e borghi dell'entroterra.

Ma il weekend del 20 e 21 giugno non si esaurisce nella musica. A Imperia prendono il via i festeggiamenti per San Giovanni, patrono cittadino, con la tradizionale MercantInEja. In tutta la provincia, decine di borghi aderiscono alla Notte Romantica nei Borghi più Belli d'Italia, tra leggende, aperitivi panoramici e monumenti aperti al chiaro di luna. A Ventimiglia, il teatro romano dell'Area Archeologica di Nervia ospita il festival Albintimilium theatrum fEst', con nomi di rilievo della scena culturale italiana. E a Sanremo, il campo di atletica di Pian di Poma si trasforma nel teatro della Run for the Whales, corsa benefica che porta podisti di ogni livello a sfidarsi su più distanze in nome della tutela dei cetacei.

I GRANDI EVENTI DI APERTURA

Si parte da Sanremo, dove sabato 20 giugno il Campo di Atletica di Pian di Poma si riempie di runner per la Run for the Whales 2026. Il programma prevede la partenza della Family Run alle 18, della 21K alle 19 e della 10K alle 19.10, con la cerimonia di premiazione fissata per le 22. Una corsa che unisce sport e sensibilizzazione ambientale, in un tratto di mare — il Santuario Pelagos — che ospita una delle popolazioni di cetacei più importanti del Mediterraneo.

Sempre sabato 20, a Imperia, scattano i festeggiamenti per la 46ª edizione della Festa di San Giovanni, accompagnata dalla 18ª MercantInEja: dalle 17.30 alle 22.30, Calata Cuneo e Banchina Aicardi si riempiono di stand gastronomici, artigianato, musica e spettacoli, in un programma che proseguirà fino al 29 giugno (il programma).

A Ventimiglia, il festival Albintimilium theatrum fEst' 2026 propone un doppio appuntamento di spessore. Alle 19, al Museo dell'Area Archeologica di Nervia, il filosofo Simone Regazzoni porta in scena "Platone nelle Silicon Valley - Anima, corpo, intelligenza artificiale", una riflessione che intreccia pensiero classico e tecnologia contemporanea. Alle 21, nel suggestivo teatro romano della stessa area archeologica, Tullio Solenghi interpreta "Decameron - Un racconto italiano in tempo di peste". Domenica 21, sempre alle 21, Regazzoni torna al Museo Preistorico dei Balzi Rossi con *"Oceano Okeanòs - Filosofia del pianeta".

La Notte Romantica nei Borghi più Belli d'Italia tocca diverse località della provincia. A Taggia, in Piazza Farini alle 21, il Teatro dell'Albero di San Lorenzo al Mare porta in scena "Odi et Amo. L'Amore al tempo degli Dei", con la regia di Edoardo Siravo. A Cervo, doppio omaggio ai visitatori: alle 19.30 un aperitivo con bollicine e musica dal vivo al Bastione di Mezzodì dal titolo "Cervo mon amour – Un filo rosso sul mare", e alle 21 un allestimento a tema nella Terrazza panoramica del Castello Clavesana. Ad Apricale, alle 21, l'iniziativa "A come Amore in Apricale" propone leggende e poesie con Antonio Santoro al Castello, più un viaggio musicale in piazza con i Projeto Cajalle. A Cipressa, monumenti aperti nella frazione di Lingueglietta. E a Pieve di Teco, dalle 10 alle 24, l'intero centro storico si anima con mostre, concerti, spettacoli e incontri culturali, con ristoranti, bar e attività commerciali aperti per l'occasione tra i portici medievali.

MUSICA: LA FESTA CHE INVADE LA PROVINCIA

Quando arriva il 21 giugno, la musica smette di stare nei teatri e nelle sale da concerto e si riversa letteralmente in strada. Sanremo è probabilmente la città che vive questa giornata con maggiore intensità: domenica 21, dalle 18, le piazze del centro si trasformano in altrettanti palchi a cielo aperto, con un programma che mescola generi e generazioni senza soluzione di continuità. Si esibiscono le band "The Brilliant Tina Linetti's" in Piazza Colombo, "Filodiretto" in Piazza Borea d'Olmo, "Off Line" in Piazza San Siro e "Beat Up" alla Fontana Siro Carli; in Via Escoffier intrattiene "Dany Animation", mentre i "Nuovi Solidi" rendono omaggio a Lucio Battisti ai Giardini di Corso Mombello. Il pianista Massimo D'Alessio si esibisce all'incrocio tra Via Matteotti e Via Corradi, i "Funky Monks" animano Corso Nazario Sauro al Porto Vecchio, e "Beat Less" intrattiene davanti al Forte Santa Tecla. A completare il quadro, le marching band "Wind&Brass Brother" e "Canta e Sciuscia", oltre alla musica itinerante di Gerlando Tortorici, che attraversano le vie del centro cittadino. Alle 18.30, in Piazza Nota, il momento più atteso: il tradizionale concerto gratuito di inizio estate dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta dal M° Adam Klocek, con il fisarmonicista Fabio Furia protagonista in un programma che intreccia il repertorio sinfonico europeo con il linguaggio appassionato di Astor Piazzolla.

A Vallecrosia, domenica 21, dalle 18.30 fino all'una di notte, la Via Aurelia si trasforma in una lunghissima isola pedonale: un palcoscenico all'aperto per band e dj set, accompagnato da stand di caramelle e golosità, oggetti artigianali, gonfiabili e street food. A Ospedaletti, sempre domenica, dalle 19 alle 23.30, l'Associazione ARS Longa organizza un programma fittissimo che tocca la ciclabile, il centro storico e Corso Regina Margherita, con dieci formazioni che si alternano: dai "Big Andy's Brothers" a "The Graters", passando per "Dimensione Musica", "O.A.S.I. ODV", i "Fuori Corso", il duo Carlo Ormea & Matteo, i "Settimo Cielo", "Claudia & Co", Roberto Mattucci e una Banda Folkloristica Itinerante.

Anche l'entroterra non si tira indietro. A Camporosso, domenica dalle 19, otto formazioni occupano altrettanti angoli del paese — da Via Aurelia al Lungomare, da Via Braie a Piazza d'Armi — con un programma che spazia dal tributo ai Pink Floyd di "Vedo Nero Tribute" fino al dj set di Dj Nandino in Piazza Marconi. A Dolcedo, la Chiesa Parrocchiale ospita due appuntamenti di pregio: alle 21 del sabato, l'arpista internazionale Johanna Schellenberger, prima arpa dell'Orchestre de la Suisse Romande di Ginevra, e domenica, sempre alle 21, il chitarrista Riccardo Pampararo, in un concerto a favore dell'Associazione Piccoli Cuori del Gaslini di Genova. A San Bartolomeo al Mare, Piazza della Torre ospita live music e dj set sia sabato che domenica, sempre dalle 21.

A Cervo la Festa della Musica si articola in più momenti nell'arco della domenica: si parte all'alba, alle 5.45, con un concerto che saluta il solstizio d'estate al Porteghetto, protagonista il Marè Duo (flauto traverso, sax tenore e percussioni); si prosegue alle 18.30 in Piazza dei Corallini con un concerto di musica classica per archi e pianoforte, e si chiude alle 21 in Piazza Castello con musica moderna. A Diano Marina, San Lorenzo al Mare debutta invece con il Balcano Buskers Music Fest, prima edizione dedicata a giocolieri, musicisti e artisti di strada, con stand gastronomico e una "cena sotto le stelle" curata dalla Pro Loco — evento ideato da Simone Alessio, in arte "Garibaldi", che si ripete sia sabato che domenica dalle 18.

E ancora: a San Giovanni, oltre alla festa patronale di Imperia, la rassegna "Note Svelate" propone domenica alle 17.30, nella Sala Concerti Ferriere, un concerto dal titolo "I Classici Svelati: i segreti dei grandi compositori!". A Civezza, alle 18.30 di domenica, il Forum Ricca ospita la presentazione del libro "La curva della strada", raccolta di racconti, fotografie e versi — quest'ultimi di Fernando Pessoa — con l'autrice Vilma Gabri in dialogo con la regista teatrale Pietra Selva.

Chi cerca un momento più raccolto trova spazio sabato sera a Sanremo, dove Villa Zirio ospita alle 21, per la rassegna I Concerti di Villa Zirio, l'esibizione del Trio Marin Marais: Federica Basilico (violino e viola da gamba), Adriano Meggetto (flauto) e Sergio Basilico (tiorba) propongono il programma "Tableau de l'opération de la taille". Ingresso libero, nella cornice elegante di uno dei giardini più amati della città.

SAGRE E FESTE DI PAESE

L'entroterra, nel weekend del solstizio, si riempie di sapori e tradizione. A Diano Castello, sabato dalle 18 alle 24, le vie del borgo si trasformano in un percorso itinerante dedicato al gin con "Gin nel Borgo": drink, food, musica dal vivo e degustazioni diffuse, raggiungibili con un bus navetta gratuito. A Pietrabruna, sabato alle 20, la "Festa dell'Estate" propone una serata danzante accompagnata da piatti tipici. A Rezzo, sempre sabato alle 19, la terza edizione della "Festa del Branda e della Cucina Tipica" mette in tavola stand gastronomici e musica dal vivo al coperto. A Vallecrosia, sabato alle 20, l'Oratorio Don Bosco propone l'"Oratorio Summer Night", una serata gastronomica con musica.

A Villa Faraldi, sabato pomeriggio alle 18.30, l'oliveto comunale di Tovo Faraldi ospita la "Merenda nell'Oliveta", dedicata alla valorizzazione del paesaggio olivicolo e delle tradizioni rurali, con degustazioni, giochi per bambini e l'esposizione delle aziende agricole locali, a cura dell'Associazione Tovo nel Cuore, della Pro Loco dei Faraldi e dell'Organizzazione Assaggiatori Liguri. La serata prosegue alle 21 con lo spettacolo teatrale "La Terra tra gli Ulivi", di e con Pino Petruzzelli, un lavoro che unisce palco e platea in un viaggio nella cultura di chi ha sempre creduto nel territorio come fonte di vita.

OSSERVAZIONI ASTRONOMICHE E NATURA

Il solstizio d'estate, da sempre, è anche una notte per guardare il cielo. A Imperia, sabato alle 20.45, il Planetario propone "On the Moon Again", serata speciale dedicata all'osservazione della Luna. La stessa iniziativa coinvolge Bajardo, dove alle 21 il gruppo Astrofili Ceriana guida l'osservazione di Luna, Venere e Giove dal punto panoramico di Via XX Settembre, introdotta da una riflessione del Prof. Angelo Lupi sul tema "La Luna ispiratrice di poesia". A Perinaldo, doppio appuntamento: alle 12.45 l'osservazione del solstizio alla Meridiana della Visitazione, e alle 21.45 quella di Venere e Luna all'Osservatorio Astronomico Comunale Cassini. A Castel Vittorio, l'Agriturismo "Il Rifugio" a Colle Langan propone, a oltre 1000 metri di quota lungo il "Sentiero delle Stelle", la serata "A Cena con le Stelle - Le Stelle del Solstizio": cena alle 20, osservazioni guidate dalle 22 di Luna, Giove, stelle doppie, ammassi e galassie, con prenotazione obbligatoria via WhatsApp.

LETTERATURA E ARTE AL FEMMINILE

A Sanremo, la 5ª edizione del festival LeMusE - Festival Itinerante di Letteratura, Musica e Arte al Femminile chiude domenica, dalle 17.30 alle 19.30, con l'ultimo giorno della mostra "Facciamo Pace" alla Galleria Civica della Pigna: sedici artiste presentano lavori che raccontano l'orrore della guerra e i sogni di pace che muovono l'animo umano. La sera, alle 21, l'Oratorio di Santa Brigida ospita il concerto di Benedetta Scandale, cantautrice dalla voce intensa che fonde sonorità R&B, soul e pop.

TRA STORIA E MISTERO

A Triora, sabato alle 22, torna il "Ghost Tour Triora": gli storyteller di Autunnonero, Kevin e Brigida, guidano i partecipanti con le lanterne tra le strette vie del centro storico, in un viaggio notturno tra miti, leggende e storie di stregoneria. Partenza davanti ai portici all'inizio del centro storico, prenotazioni via WhatsApp.

Due giorni che condensano l'essenza dell'estate ligure: musica che esplode in ogni angolo, borghi che si illuminano per la Notte Romantica, stelle da osservare e radici da riscoprire. Difficile annoiarsi, impossibile stare fermi.

Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

Gli eventi della Costa Azzurra

Gli eventi della Provincia di Savona

Gli eventi della Provincia di Cuneo