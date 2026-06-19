Ospedaletti, doppio evento tra musica e San Giovanni

Sono due gli eventi in programma nei prossimi giorni a Ospedaletti che danno il via alla stagione estiva.

Domenica 21 giugno anche Ospedaletti celebra la Festa 'europea' della Musica. Ad occuparsi dell'organizzazione dell'evento è Ars Longa con il patrocinio del Comune. A partire dalle h.19 il centro storico, il 'boulevard' Corso Regina Margherita e la pista ciclopedonale verranno trasformate in un palcoscenico all'aperto con un unico comune denominatore: la musica. Band, scuole di musica, musicisti, cantanti si esibiranno offrendo gratuitamente a tutto il pubblico un saggio delle loro capacità in un clima gioioso che celebra anche l'inizio dell'estate astronomica che ovviamente coincide con il solstizio d'estate.

Storicamente la festa in onore di San Giovanni, santo protettore di Ospedaletti, dà il via alla stagione estiva locale. E sempre nel solco della tradizione, la comunità ospedalettese si riunisce la sera della vigilia – questo martedì 23 giugno – per un grande pic-nic generale, sulla spiaggia davanti al Municipio, che la gente del posto chiama “Aspeitandu San Giuani” (Aspettando San Giovanni). Le famiglie locali portano sulla riva del mare il cibo che hanno preparato a casa, solitamente piatti tipici, che finiscono per condividere con le altre famiglie, come a voler sottolineare il senso di comunità, di appartenenza e di orgoglio che storicamente le lega al loro amato 'paese'. Ad un certo punto della serata viene acceso un grande falò sulla spiaggia e poco dopo, guidato dai bagliori del fuoco, si avvicina alla riva una zattera con a bordo San Giovanni. Il santo viene accolto dai suoi discepoli che lo aiutano a raggiungere la riva tra il tripudio dei fedeli presenti e poi si concede con il suo verbo e le sue parole al cospetto generale.

L'organizzazione oltre che degli Uffici comunali spetta al Descu Spiaretè, l'associazione locale di volontari, che propone a tutti quelli che vogliono partecipare all'evento ma che non hanno portato del cibo, di farne parte mettendo a disposizione panini, focaccia, sardenara e qualcosa da bere a fronte di una offerta libera a sostegno della loro instancabile e apprezzatissima attività annuale.

Il giorno dopo, mercoledì 24 giugno, è festivo a Ospedaletti e i fedeli e la cittadinanza sono attesi per la celebrazione della Santa Messa alle h.18 nella chiesa di San Giovanni, al termine della quale si svolgerà la processione per le vie del comune, con l'accompagnamento musicale della Banda Filarmonica di Verezzo frazione di Sanremo.