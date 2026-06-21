Ventimiglia, crolla un pino in via Ruffo: intervento dei vigili del fuoco, strada chiusa per i controlli su altri due alberi

Intervento dei vigili del fuoco nella notte a Ventimiglia per la caduta di un pino in via Ruffo, dove l'albero è improvvisamente crollato finendo sulla sede stradale.

Fortunatamente, al momento del cedimento non stavano transitando veicoli né pedoni e l'episodio non ha provocato feriti o danni.

I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area e avviare le operazioni di rimozione dell'albero caduto. Contestualmente è stata disposta la chiusura della strada secondaria interessata dall'intervento.

Il provvedimento è stato adottato a scopo precauzionale per consentire ai tecnici di effettuare verifiche sulla stabilità di altri due pini presenti nella stessa zona, così da escludere ulteriori situazioni di rischio prima della riapertura della viabilità.