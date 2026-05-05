Dolceacqua, guasto sulla linea: interruzione di energia elettrica in varie zone del paese (Foto)

Guasto sulla rete elettrica. Mercoledì 6 maggio dalle 14.30 alle 18.30 a Dolceacqua verrà, perciò, interrotta l'energia elettrica.
Per consentire i lavori di riparazione in totale sicurezza è prevista un'interruzione di corrente in diverse zone del paese: località Morghe, località S. Gregorio, regione Costa, strada provinciale Rocchetta e località Brughera.
"L'interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione" - avvisano dal Comune - "Sono possibili brevi riattivazioni durante i lavori".