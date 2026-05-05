Donna morta a Bordighera dopo arresto cardiaco, Asl 1 imperiese chiarisce: “Procedure del 118 rispettate”

Arrivano le precisazioni di Asl 1 in merito alla morte della donna deceduta ieri a seguito di un arresto cardiaco. L’azienda sanitaria ha diffuso una nota ufficiale per chiarire le modalità di intervento dei soccorsi e le decisioni prese durante l’emergenza. L'azienda sottolinea come “la decisione presa dalla centrale operativa del 118 rientra nei protocolli previsti, in quanto ogni trasferimento viene effettuato sulla base di precise indicazioni”.

La paziente, spiegano da Asl 1, è stata presa in carico dalla centrale operativa del 118, che ha attivato tutte le procedure necessarie secondo quanto stabilito dai protocolli sanitari. Stesso iter anche per l’automedica, intervenuta sul posto e impegnata nell’attivazione delle procedure di soccorso specifiche per il caso. Un elemento determinante nella gestione dell’emergenza è stato il trasferimento verso l’ospedale di Sanremo. La scelta, viene precisato, è stata dettata dalla presenza dell’unità di cardiologia emodinamica presso l’ospedale “Borea”, struttura ritenuta idonea per trattare situazioni cardiache complesse.

Infine, Asl 1 ha comunicato l’avvio di tutti gli accertamenti possibili per fare piena luce sulla vicenda, ribadendo al tempo stesso la vicinanza ai familiari della donna: “esprime le proprie condoglianze alla famiglia”.