Ventimiglia, arrestato 24enne albanese: scoperto nascondiglio con 210 dosi di cocaina

Un servizio di controllo del territorio si è trasformato in una significativa operazione antidroga per i Carabinieri della Stazione Principale di Ventimiglia, che nei giorni scorsi hanno arrestato in flagranza un 24enne albanese.

A insospettire i militari è stato il comportamento del giovane, notato in una zona isolata mentre armeggiava vicino a un punto nascosto tra arbusti e massi. L’intervento immediato ha permesso di scoprire un nascondiglio di fortuna, ricavato sotto un grosso masso e abilmente mimetizzato, dove erano occultati 210 involucri in plastica contenenti cocaina, di cui 208 già confezionati e pronti per lo spaccio nell’hinterland intemelio. Nel deposito sono stati trovati anche un bilancino di precisione e 125 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. In totale, la sostanza sequestrata pesa 136,54 grammi.

Il giovane è stato condotto in caserma, dichiarato in arresto e trasferito alla Casa Circondariale di Sanremo. Nei giorni successivi il Tribunale di Imperia ha convalidato il provvedimento e disposto la custodia cautelare in carcere.