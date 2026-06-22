Ventimiglia, manovre pericolose e alcol in centro: cinque bloccati dalla Polizia, due denunciati

Un sabato mattina decisamente movimentato quello vissuto dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia. Erano le 8.45 quando gli operatori della Squadra Volante, impegnati nel quotidiano servizio di controllo del territorio, hanno notato un'autovettura in Corso Genova, nei pressi di un'intersezione semaforica. Il veicolo procedeva con manovre a zig-zag azzardate e pericolose, mettendo a serio rischio la sicurezza stradale e l'incolumità degli altri automobilisti.

Gli agenti si sono immediatamente messi all'inseguimento dell'auto attivando i sistemi di segnalazione luminosa e acustica. La corsa del mezzo è terminata poco dopo nei pressi di un distributore di carburante, dove i poliziotti sono riusciti a bloccare il veicolo e a far scattare il controllo di rito.

A bordo dell'auto viaggiavano cinque individui. Fin dai primi istanti, i passeggeri sono scesi dall'abitacolo mostrando un atteggiamento fortemente aggressivo e un evidente stato di alterazione psicofisica, riconducibile all'assunzione eccessiva di sostanze alcoliche, come confermato dall'alito vinoso e dalle palesi difficoltà di deambulazione. Nonostante i ripetuti inviti a mantenere la debita distanza, i cinque hanno continuato ad avvicinarsi agli operatori con le mani nascoste dietro la schiena e nelle tasche dei pantaloni, un comportamento che ha spinto gli agenti a procedere a una perquisizione sul posto, estesa anche alla vettura.

Le verifiche hanno permesso di scoprire che uno degli occupanti nascondeva all'interno della calza destra un involucro contenente 0,73 grammi di hashish. Per questa ragione, l'uomo è stato segnalato all'autorità amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti.

Il controllo all'interno dell'abitacolo ha riservato ulteriori sorprese. Nel vano portaoggetti situato dal lato guida, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato un coltello con manico in legno e una lama flessibile di 8 centimetri dotata di meccanismo di blocco, un oggetto di cui è vietato il porto in modo assoluto. Il conducente ne ha rivendicato la proprietà ed è stato quindi deferito anche per il porto di oggetti atti a offendere, secondo le recenti normative previste dal decreto sicurezza.

Sottoposto all'alcoltest tramite etilometro, lo stesso conducente ha fatto registrare un tasso alcolemico pari a 1,38 g/l. Al termine di tutti gli accertamenti di rito, l'uomo, che si è mostrato per nulla collaborativo con le forze dell'ordine, è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza. Essendo inoltre privo del documento di guida al momento del controllo, è stato sanzionato per le violazioni al Codice della Strada, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Per i soggetti coinvolti verrà infine proposta la misura del divieto di ritorno nel comune di Ventimiglia.