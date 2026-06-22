Ventimiglia, nasconde la cocaina negli slip e sotto il letto: giovane sudamericano arrestato dalla Polizia

Nuovo colpo allo spaccio di stupefacenti nella città di confine. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della squadra investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia, guidati dal Dirigente Vice Questore Dottor Paolo Arena, hanno portato a compimento un'importante attività di polizia giudiziaria che ha condotto all'arresto di un giovane originario del Sudamerica ma da tempo residente in Liguria. L'operazione si inserisce nell'ambito dei mirati servizi di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità diffusa disposti su tutta la provincia.

Da diverso tempo gli investigatori avevano raccolto informazioni precise e dettagliate in merito a una presunta e fiorente attività di spaccio avviata dal ragazzo. Per verificare la fondatezza delle segnalazioni e raccogliere elementi utili, i poliziotti hanno avviato una serie di servizi di perlustrazione e appostamento ad ampio raggio, utilizzando autovetture civetta per non destare sospetti e poter agire con la massima tempestività. L'occasione propizia si è presentata quando l'auto del sospettato è stata intercettata lungo corso Genova. Nonostante le condizioni meteo particolarmente avverse, dovute a un improvviso e violento temporale che si era abbattuto sulla zona, gli agenti sono usciti allo scoperto e hanno intimato l'alt al veicolo, costringendo il conducente a fermarsi a bordo strada.

In pochi istanti sono confluite sul posto altre due pattuglie delle Volanti per garantire la massima sicurezza durante le fasi del controllo. La successiva perquisizione del mezzo non ha inizialmente portato al rinvenimento di materiale utile, ma l'intuito degli operatori si è rivelato fondato non appena si è passati alla perquisizione personale del conducente. Nelle parti intime, infatti, il giovane aveva nascosto un corposo involucro di plastica contenente esattamente cento grammi di cocaina purissima.

Considerata la gravità del rinvenimento, i poliziotti hanno deciso di estendere immediatamente la perquisizione all'abitazione del fermato. All'interno della camera da letto, precisamente sotto il letto, gli agenti hanno recuperato un secondo quantitativo di cocaina, del peso di 73 grammi, insieme a un bilancino di precisione e a una macchina per il sottovuoto utilizzata per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale e i complessivi 173 grammi di droga sono stati posti sotto sequestro probatorio.

Di fronte alle evidenze oggettive, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Imperia, è stato condotto ai canali degli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.