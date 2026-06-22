Emergenza mare ad Arma di Taggia, Altamarea passa all'attacco: chiesti sgravi fiscali e uno sportello legale per i risarcimenti

L'emergenza legata al divieto di balneazione continua ad alimentare il dibattito politico a Taggia. Dopo gli interventi della maggioranza e delle opposizioni in consiglio comunale, arriva ora la presa di posizione di Altamarea – La Grande Taggia, il movimento civico guidato da Luigi Barisciani, che annuncia due iniziative concrete a sostegno di imprese, cittadini e operatori turistici colpiti dalle conseguenze del guasto al collettore fognario.

Secondo il movimento, il danno economico e d'immagine subito da Arma di Taggia non può essere scaricato su chi vive e lavora sul territorio. Per questo motivo Altamarea ha deciso di muoversi su un doppio binario: da un lato una richiesta formale al Comune per introdurre agevolazioni fiscali alle attività penalizzate, dall'altro l'attivazione di uno sportello legale finalizzato a promuovere richieste di risarcimento.

Nel documento inviato tramite Pec all'amministrazione comunale, il movimento chiede l'attivazione urgente di uno sgravio proporzionale della Tari per i giorni in cui è rimasto in vigore il divieto di balneazione e la riduzione del Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico. Secondo Altamarea, il costo di queste agevolazioni dovrebbe poi essere inserito nella richiesta di risarcimento che il Comune potrebbe avanzare nei confronti di Rivieracqua, ritenuta responsabile della gestione del servizio.

"Il peso dell'inefficienza altrui non deve ricadere sui nostri imprenditori", sostiene il direttivo del movimento, che invita l'amministrazione a tutelare concretamente il tessuto economico locale.

Accanto all'iniziativa istituzionale, Altamarea ha annunciato anche l'apertura di uno "Sportello Legale Popolare", mettendo a disposizione un gruppo di professionisti con l'obiettivo di avviare un'azione collettiva per il risarcimento dei danni.

L'iniziativa è rivolta agli stabilimenti balneari e alle strutture ricettive che avrebbero subito disdette e perdite di fatturato, ai commercianti e ai ristoratori del lungomare che hanno registrato un calo delle presenze, ma anche ai cittadini e ai turisti che, secondo il movimento, sarebbero stati privati della possibilità di usufruire del mare durante uno dei primi weekend della stagione estiva.

"La salute pubblica e il turismo non sono merci di scambio. Altamarea non farà un passo indietro finché Arma di Taggia non avrà ottenuto giustizia", si legge nella nota diffusa dal direttivo.

Per raccogliere le adesioni, il movimento ha comunicato di aver già attivato i canali dedicati attraverso i quali cittadini e operatori potranno richiedere gratuitamente i moduli necessari o fissare un colloquio con i legali che seguiranno l'iniziativa.

Mentre proseguono i monitoraggi della qualità delle acque (gli ultimi sono in lieve miglioramento) e si attende la revoca del divieto di balneazione, cresce infatti anche il dibattito sulle responsabilità del guasto, sui danni economici subiti dalle attività e sulle possibili azioni risarcitorie nei confronti dei soggetti che saranno eventualmente ritenuti responsabili.