Ventimiglia, incidente in autostrada: traffico bloccato

Mobilitazione di soccorsi nel pomeriggio odierno per un incidente stradale avvenuto in una galleria in autostrada, nei pressi del confine di Stato, a Ventimiglia.

Sul posto sono intervenuti un'automedica Alfa 3, un'ambulanza della Croce Verde Intemelia e la polizia per soccorrere una persona, sembrerebbe un 34enne, rimasta ferita che è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo.

A causa dell'incidente il traffico risulta essere momentaneamente bloccato. Si sono, infatti, formati sei chilometri di coda, tra il confine di Stato e la barriera di confine di Stato, in direzione Italia.