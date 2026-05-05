Allerta gialla in Liguria per temporali sul Centro-Levante: piogge intense e venti forti fino a domani pomeriggio

È stata emanata un’allerta gialla per temporali sul Centro-Levante ligure (zone BCE) valida dalla mezzanotte di oggi fino alle 14 di domani. Sul Ponente (in particolare sulla nostra provincia (zona A) ma anche sulla D è invece segnalata una bassa probabilità di temporali forti. Dalle prime ore della notte si sono già registrate precipitazioni diffuse con cumulate significative su tutto il territorio regionale. Le intensità si sono mantenute per lo più moderate sul savonese e sul centro della regione, mentre si sono verificati rovesci localmente forti al confine con la Toscana.

Dopo una breve attenuazione, la giornata odierna sarà caratterizzata da condizioni di residua instabilità, con la possibilità di isolati rovesci o temporali, ma con bassa probabilità di fenomeni intensi. La situazione è destinata a cambiare dalla tarda serata, quando sono attese nuove precipitazioni diffuse, in particolare sul Centro-Levante, accompagnate da un marcato aumento dell’instabilità atmosferica. Le aree più esposte saranno il genovesato, le relative zone interne e il Levante, dove sono previsti anche temporali di forte intensità. Nel resto della regione le piogge saranno invece deboli o moderate.

Per la giornata di domani si prevedono ancora piogge residue sul Levante durante il pomeriggio, seguite da una graduale cessazione dei fenomeni in serata. Attenzione anche ai venti: sono previsti venti forti da Sud-Est sul Levante, con raffiche tra 50 e 60 km/h, e rinforzi da Sud sui crinali del Centro-Levante. Come indicato nel comunicato, “nella giornata di domani, con le nuove uscite modellistiche, ci sarà una rivalutazione dell’allertamento”, lasciando quindi aperta la possibilità di aggiornamenti nelle prossime ore. Sotto le previsioni nel dettaglio.

Oggi – martedì 5 maggio

Piogge: Precipitazioni deboli e diffuse già dalla notte. Non sono segnalati fenomeni particolarmente intensi sulla Zona A rispetto ad altre zone (più coinvolte BCE).

Temporali: Bassa probabilità di rovesci o temporali forti.

Venti e mare: Nessuna criticità rilevante segnalata specificamente per A.

Criticità generale: Situazione tranquilla o al più fisiologica .



In sintesi: tempo instabile ma senza fenomeni significativi o critici per Imperia.

Domani – mercoledì 6 maggio

Nulla di rilevante da segnalare per tutte le zone, inclusa la Zona A.

Condizioni generalmente stabili o senza criticità.

Dopodomani – giovedì 7 maggio

Nessun fenomeno significativo previsto.

Situazione meteorologica tranquilla.

Le condizioni più intense (piogge moderate/forti e temporali) riguardano soprattutto le zone: B, C, E (centro e levante ligure). La Zona A (Imperia) resta quindi meno coinvolta dai fenomeni più intensi. Per la provincia di Imperia: