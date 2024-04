Ventimiglia, dal porto alle Calandre: nuovo sentiero per raggiungere la spiaggia (Foto)

Un nuovo sentiero collegherà il porto di Ventimiglia con la spiaggia delle Calandre. I lavori di riqualificazione dovrebbero partire a breve.

Un intervento che era stato concordato durante la precedente amministrazione Scullino e che ora, con l'impegno dell'amministrazione Di Muro, dovrebbe diventare realtà. "Per il nuovo collegamento con le Calandre, partendo dal porto, si prevede l’apertura per l’estate" - dice soddisfatto l’ex sindaco e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Un percorso, concordato durante la mia amministrazione, che consentirà ai bagnanti una via d’accesso alla spiaggia più comoda rispetto al sentiero del Forte dell’Annunziata".

In passato vi era già un sentiero che dal porto permetteva a residenti e turisti di raggiungere l'amata spiaggetta ma era stato chiuso per consentire i lavori di realizzazione del porto turistico. Inaccessibile da anni, al momento, l'unica via che consente di raggiungere la frequentata spiaggia è un sentiero più impervio che scende dal Forte dell’Annunziata. Il ripristino del sentiero che partiva dal porto, previsto in una convenzione tra comune di Ventimiglia e Cala del Forte, è molto atteso dai ventimigliesi ma non solo.