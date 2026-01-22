Ventimiglia, riapre il sentiero dal porto alle Calandre: sarà identificato come 'passeggiata degli innamorati'

Riapre il sentiero delle Calandre a Ventimiglia. Dal 14 febbraio cittadini e turisti potranno riutilizzare il percorso che dal porto turistico Cala del Forte, alla Marina, conduce alla nota spiaggia sabbiosa delle Calandre.

L'intervento, concordato durante l'amministrazione Scullino, è stato portato avanti dall'amministrazione Di Muro e grazie ai lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa il vecchio sentiero, inaccessibile da anni, sarà dunque riaperto. "A San Valentino Ventimiglia si regala un ritorno al cuore e alla bellezza: il sentiero delle Calandre riapre dopo oltre dieci anni, completamente messo in sicurezza"- fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Un percorso unico, sospeso tra cielo e mare, dal porto turistico alla spiaggia delle Calandre, tra il Forte dell’Annunziata, l’azzurro del Mediterraneo e tramonti tra i più belli al mondo".

In passato vi era già, infatti, un sentiero che dal porto permetteva a residenti e turisti di raggiungere l'amata spiaggetta ma era stato chiuso per consentire i lavori di realizzazione del porto turistico e così, al momento, l'unica via che consente di raggiungere la frequentata spiaggia è un sentiero più impervio che scende dal Forte dell’Annunziata. Da febbraio, invece, vi saranno così due vie a disposizione di cittadini e turisti. "Non solo una riapertura ma un simbolo di rinascita e un biglietto da visita del nostro territorio, che noi vogliamo far tornare grande" - sottolinea il primo cittadino - "Per questo ho chiesto all'assessore Catalano e alla società Cala del Forte, che hanno seguito con dedizione i lavori, di riaprirla in una data simbolica, il 14 febbraio, per identificarla anche come 'passeggiata degli innamorati', un'idea semplice e spero apprezzata, che può essere così di richiamo turistico, come in altre famose località. Perché Ventimiglia non è più solo passaggio: è destinazione".