Sentiero delle Calandre a Ventimiglia, messa in sicurezza della parete rocciosa: approvato il progetto esecutivo

E' previsto un nuovo intervento sul sentiero delle Calandre a Ventimiglia. E' stato, infatti, approvato in Giunta il progetto esecutivo per gli interventi di chiodatura e messa in sicurezza della parete rocciosa. Lo annuncia il sindaco Flavio Di Muro.

"Abbiamo approvato in giunta il progetto esecutivo per gli interventi di chiodatura e messa in sicurezza della parete rocciosa insistente sul sentiero delle Calandre" - fa sapere il primo cittadino.

"Si tratta del terzo e ultimo intervento previsto dal progetto europeo Nat Cult 2, volto alla valorizzazione del nostro patrimonio naturale e culturale, dal valore complessivo di circa 295.000 euro, finanziato dai fondi Interreg - Alcotra" - sottolinea il sindaco Di Muro.