Sanremo, il mercato annonario fa acqua: piogge intense causano infiltrazioni e disagi tra i banchi (Foto)

Le forti piogge che hanno colpito Sanremo nella tarda mattinata e in particolare durante l’ora di pranzo hanno provocato infiltrazioni d’acqua all’interno del mercato annonario di via Martiri della Libertà, una delle strutture commerciali più frequentate della città. La pioggia battente ha fatto comparire pozzanghere in vari punti del pavimento, creando non pochi disagi.

A testimonianza dell’intensità del temporale, i dati registrati nel primo pomeriggio parlano chiaro: circa 30 millimetri di pioggia caduti su Sanremo e Bajardo, quasi 50 a Ceriana e Seborga, mentre nelle altre località della provincia le precipitazioni sono oscillate tra i 5 e i 20 millimetri.

Una perturbazione concentrata soprattutto sul Ponente ligure, in particolar modo nel ventimigliese, che ha messo a dura prova il sistema di smaltimento delle acque piovane in diverse zone urbane.