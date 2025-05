Maltempo sulla nostra provincia: quasi 30 millimetri di pioggia a Ventimiglia, la città più colpita (Video)

Qualche acquazzone qua e là ma pochi millimetri di pioggia, fino ad ora, son caduti sulla nostra provincia. La perturbazione ha colpito soprattutto la città di Ventimiglia dove sono scesi 27 millimetri d’acqua oltre a qualche chicco di grandine in pochi minuti.

Una dozzina di millimetri anche a Sanremo, Airole e Seborga mentre sul resto della provincia la quantità d’acqua scesa è inferiore. Si sono registrati diversi disagi sulle strade ma, fortunatamente, non sono stati segnalati danni, almeno per ora. Continuerà a piovere intensamente anche nel primo pomeriggio mentre la precipitazione dovrebbe calare con il passare delle ore. In serata sono previste anche schiarite con un miglioramento generalizzato.

Intanto Arpal ha prolungato l’allerta gialla per temporali ma solo sul centro levante fino alle 21 mentre per la nostra provincia viene confermata la chiusura alle 18. L'intera regione è oggi caratterizzata da condizioni meteo di spiccata instabilità con temporali che nelle prime ore della mattina hanno interessato soprattutto il ponente con cumulate puntuali, e successivamente anche il centro

Le precipitazioni potrebbero essere intense e in lento movimento, soprattutto sul settore centrale della Liguria, fino a spostarsi sul levante, dove non si escludono ancora temporali forti fino alla serata. Mare molto mosso, vento forte da sud est sul centro levante e da nord ovest sul centro ponente. Parziale miglioramento domani, ma già nel pomeriggio ci sarà la discesa di un nuovo sistema perturbato che ci riguarderà nella giornata di giovedì.