Gonfiabili in spiaggia, Pd Ventimiglia: "Perché non è stato coinvolto il Comitato di quartiere?"

"L'Amministrazione comunale avrebbe proceduto alla preparazione di un bando che contempla la possibile l'installazione di giochi gonfiabili nell'area della Marina San Giuseppe senza aver preventivamente coinvolto il Comitato di quartiere" - dicono stupiti il gruppo PD di Ventimiglia e i consiglieri comunali di minoranza Vera Nesci e Alessandro Leuzzi parlando della possibile installazione di gonfiabili in spiaggia a Marina San Giuseppe.

Una possibilità che non è stata accolta di buon grado dal comitato di quartiere. "È sorprendente constatare come un'iniziativa che riguarda direttamente il quartiere e i suoi cittadini possa essere stata concepita senza un reale confronto con chi rappresenta la comunità locale. Il Comitato di quartiere è una realtà fondamentale per garantire una corretta partecipazione democratica e il dialogo tra amministrazione e cittadini" - sottolineano Nesci e Leuzzi.

Il gruppo PD di Ventimiglia chiede all'Amministrazione chiarimenti in merito "al mancato coinvolgimento del Comitato della Marina San Giuseppe e se questa sia la modalità con cui l'Amministrazione intenda relazionarsi con i cittadini e i loro rappresentanti in futuro, ignorandone le opinioni e le esigenze".

"La trasparenza e la partecipazione sono principi fondamentali per un'amministrazione che vuole essere vicina ai propri cittadini" – concludono Nesci e Leuzzi – e ci auguriamo per il futuro che l'Amministrazione voglia rivedere il proprio approccio. Fa sorridere pensare che il Sindaco parla sempre di 'filiera' Comune/Provincia/Regione/Governo e poi non riesce neppure a mantenerne una con i comitati dei quartieri e, a quanto pare, nemmeno con i suoi stessi sostenitori e candidati ma del resto, per qualcuno il 'dialogo' è solo una parola da campagna elettorale".